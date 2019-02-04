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«Нью-Ингленд Патриотс» выиграл Супербоул и повторил рекорд НФЛ: яркие фото и видео
В ночь с 3 на 4 февраля по киевскому времени в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц» в присутствии чуть более 70 тысяч зрителей прошел Супербоул, главный матч в Национальной футбольной лиге (НФЛ), в котором титул сильнейшей команды США по американскому футболу оспаривали «Лос-Анджелес Рэмс» и «Нью-Ингленд Патриотс» из Бостона.
Матч, хоть и смотрелся на одном дыхании, выдался не очень результативным. Вплоть до последней четверти держался ничейный счет 3:3, а самым запоминающимся моментом стало неудачное падение игрока «Нью-Ингленд» Патрика Чанга, в результате которого он сломал руку, но в завершающей 15-минутке «Патриотам» удалось занести тачдаун, который принес им сразу семь очков, в итоге ставшими решающими в этом противостоянии. Финальная сирена зафиксировала победу бостонцев — 13:3.
Таким образом, «Нью-Ингленд Патриотс» завоевали свой рекордный шестой Супербоул в истории (все из них — в 21 столетии), сравнявшись по этому показателю с «Питтсбург Стилерз». Самым же ценным игроком решающего матча признан игрок «Патриотов» Джулиан Эдельман.
Отмечу, что Супербоул считается самым дорогим и популярным спортивным событием в США. Так, за 30-секундный рекламный ролик, показанный в ходе матча, нужно заплатить более 5 миллионов долларов.
К слову, несмотря на сумасшедшую популярность американского футбола в США, не все звездные спортсмены разделяют восхищение этой игрой. «Может кто-нибудь объяснить, почему они называют этот спорт футболом, если это не мяч и им не играют ногой?» — написал в преддверии Супербоула на своей странице в Twitter двукратный чемпион мира и обладатель «Золотого мяча» бразилец Роналдо, прикрепив фото с удивленным выражением лица.
* Бразилец Роналдо
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Фото Twitter «Нью-Ингленд Патриотс»
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