Спорт

«Шахтер» на сборе в Турции забил сопернику шесть мячей: видеообзор матча

В понедельник, 4 февраля, донецкий «Шахтер», уступивший накануне сербскому «Партизану», провел очередной контрольный поединок на турецком сборе. На сей раз соперником подопечных Паулу Фонсеки стал болгарский «Ботев», занимающий в чемпионате страны пятое место.

Перед встречей с горняками болгары провели на сборе три спарринга и ни разу не выиграли: с сербским «Радником» — 1:1, с чешским «Слованом» — 0:2 и с российскими «Крыльями Советов» — 0:1.

Не дал повода для радости футболистам команды из Пловдива и «Шахтер», в составе которого дебютировали 19-летний Валерий Бондарь и 22-летний Сергей Чоботенко, а также впервые после травмы сыграл бразилец Фернандо. Чемпион Украины разгромил соперника — 6:1 (Тотовицкий, 33, 37, Бутко, 51, Кайоде, 54, 87, Майкон, 71 — Марин, 47).

«Шахтер»: Трубин (Кудрик, 46), Бутко, Бондарь, Малышев (Степаненко, 75), Матвиенко, Чоботенко, Соломон (Сикан, 68), Марлос (Фернандо, 58), Майкон, Тотовицкий, Кайоде.

До первого матча 1/16 финала Лиги Европы против немецкого «Айнтрахта» (14 февраля в Харькове) «оранжево-черные» проведут в Турции еще один спарринг — с австрийским «Ваккером» (7 февраля).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход защитника «Шахтера» Ракицкого в российский клуб.

Фото ФК «Шахтер»



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