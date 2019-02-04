Деньги

Теперь на почте можно поменять валюту и сделать гривневый денежный перевод

С 7 февраля в Украине вступает в силу новый Закон «О валюте и валютных операциях». В связи с этим Национальный банк Украины принял целый ряд постановлений, вступающих в силу одновременно с законом и регулирующих различные финансовые операции, проводимые гражданами. В частности, НБУ разрешил почтовым операторам проводить денежные переводы в гривнях.

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Украины, регулятор своим постановлением распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Такое решение обусловлено введением в действие Закона Украины «О валюте и валютных операциях», которым установлено право операторов почтовой связи предоставлять финансовые услуги по переводу средств, если они являются валютными операциями, на основании лицензии НБУ. Условием для получения оператором почтовой связи лицензии на валютный перевод является предоставление им услуг по переводу средств в валюте Украины. По мнению специалистов НБУ, это будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению числа пользователей таких услуг.

Кроме того, недавно НБУ принял решение о том, что операторы почтовой связи смогут получать от Национального банка Украины лицензию на осуществление валютных операций при соблюдении следующих условий:

наличие у них не менее 50 структурных подразделений, расположенных на территории от 50% областей Украины;

получение не менее 50% доходов от деятельности в сфере оказания услуг почтовой связи;

соответствие требованиям к финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации (в том числе их руководителей и владельцев) и профессиональной пригодности руководителей.

Таким образом, уже вскоре украинцы смогут на почте не только совершить денежный перевод, но и обменять валюту.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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