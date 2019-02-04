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Украинские спортсмены установили новый мировой рекорд (фото)
В Мюнхене (Германия) завершился международный турнир по пулевой стрельбе. Украинская пара Елена Костевич и Олег Омельчук установила новый мировой рекорд в миксте, настреляв невероятные 792 очка (из максимальных 800).
Правда, достижение наших спортсменов не будет официально признанным. «Действительно, это новый мировой рекорд. Однако международная федерация фиксирует рекорды лишь на официальных мировых и европейских турнирах. Но в украинскую книгу рекордов наш результат записали и мы получили уникальное явление, когда украинский рекорд выше мирового», — рассказал Омельчук в интервью изданию «Експрес».
* Елена Костевич и Олег Омельчук на церемонии награждения
Таким образом, в официальном реестре лучших результатов по пулевой стрельбе с дистанции 10 метров в миксте рекордным остается показатель в 778 очка. Примечательно, что принадлежит он также Омельчук и Костевич — это достижение им покорилось в мае прошлого года на этапе Кубка мира в том же Мюнхене.
Добавлю, что на этих же соревнованиях Елена Костевич завоевала две золотых медали в индивидуальных соревнованиях, а Олег Омельчук и наша юниорка Дарья Семенко стали серебряными призерами.
* Елена Костевич (справа) в индивидуальных соревнованиях
* Елена Костевич вышла на награждение с дочерью Софией
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Костевич стала чемпионкой мира по стрельбе из пистолета.
Фото Facebook «Новости пулевой стрельбы»
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