Украина выплачивает свои долги МВФ: ударит ли это по нашим кошелькам

Деньги

Не секрет, что экономика нашей страны в последние годы была зависима от внешних заимствований. Но долги рано или поздно приходится отдавать. И этот процесс косвенно касается каждого гражданина Украины, поскольку для погашения задолженности используются средства государственного бюджета, а значит, тех налогов и сборов, которые платит каждый украинец. Кроме того, ситуация с выплатой государством своих долговых обязательств напрямую влияет на курс национальной валюты, а значит, и на благосостояние миллионов украинских семей. Нынешний год может оказаться довольно сложным, так как на него приходится большой объем долговых выплат, которые уже начались. Возникает вопрос: чего ожидать простым украинцам?

Сколько Украина должна вернуть кредитов в 2019 году

По состоянию на конец 2018 года государственный долг Украины составил 2 трлн 168 млрд 627 млн грн, или 78,32 млрд долларов. Государственный долг — это совокупные долговые обязательства государства перед всеми кредиторами, то есть юридическими и физическими лицами, иностранными государствами, международными организациями и прочими. Его традиционно разделяют на внешний и внутренний. Внешний госдолг — задолженность государства другим странам, международным экономическим организациям и другим лицам. Государственный внешний долг является частью валового внешнего долга страны. Внутренний же долг — это задолженность государства владельцам государственных ценных бумаг и иным кредиторам.

На днях Украина начала возвращать деньги Международному валютному фонду. Первый платеж на сумму 88,5 миллиона долларов уже выплачен. Следующий Украине придется сделать уже во вторник, 5 февраля. МВФ получит от Украины 257, 25 млн СПЗ (специальные права заимствования) по программе Stand by. Следующие две выплаты по кредитам намечены на сентябрь 2019 года. Их размер составит 114,3 млн долларов СПЗ (специальные права заимствования) и 295,5 млн СПЗ. Всего в течение 2019 года Украине придется выплатить 14,2 миллиарда долларов (примерно 417 млрд гривен) государственного долга. Из них 56,4 млрд грн составляют выплаты по внешним заимствованиям.

Рассказать, об особенностях выплаты Украиной долгов, о влиянии этого процесса на благосостояние людей и о способах обезопасить свои сбережения, «ФАКТЫ» попросили управляющего партнера консалтинговой компании «Финансовая студия», кандидата экономических наук Евгения Невмержицкого.

Хватит ли Украине денег для выплаты долгов

— Что такое специальные права заимствования?

— Специальные права заимствования или СПЗ — это условная единица, платежное средство для взаимных расчетов между МВФ и его членами. Курс СПЗ публикуется ежедневно и основан на курсе пяти валют, а именно: доллара США, евро, китайского юаня, иены и фунта стерлингов. На 1 февраля 2019 курс гривни к СПЗ был равен 0,026.

— Достаточно ли в Украине денег для запланированных на 2019 год выплат по долгам?

— Я думаю, что в нашей стране сейчас достаточно средств для выплат по международным долгам. На 1 января 2019 года валютные резервы НБУ составляли 20,8 млрд долларов, что, по данным НБУ, является рекордной суммой за последние 15 лет. Сумма выплат по международным обязательствам в 2019 году составляет немногим более 13 млрд долларов.

Также следует отметить огромный потенциал Украины по привлечению иностранных инвестиций, который может быть реализован на основании фактической стабильности, достигнутой за последние 2,5 года, когда была прекращена активная чистка банков, гривня прекратила девальвировать и рост экономики составил 3%.

Но самым большим потенциалом для увеличения и ВВП, и золотовалютных резервов Украины является перспектива уменьшения коррупции, что также возможно в результате выборов. Если президентские выборы пройдут прозрачно, без нарушений и скандалов, это может быть мощным стимулом для значительных зарубежных инвестиций. Хотя существует угроза и противоположной ситуации.

— Чем грозит стране задержка или невыполнение долговых обязательств перед зарубежными кредиторами?

— Задержка выплат по международным обязательствам влечет только негативные последствия. Это грозит замедлением работы по действующим международным контрактам и стремлением инвесторов выводить средства вместо реинвестирования. Могут быть также отложены решения по инвестированию согласно рассматриваемым и потенциальным контрактам. Поэтому важнейшей государственной задачей является соблюдение платежной дисциплины по международным обязательствам. Международный долг может постоянно расти, как это имеет место в самых высокоразвитых государствах мира, но при этом необходимо его вовремя обслуживать, то есть совершать очередные платежи по процентам и телу кредитов.

— Как отразится выплата долгов зарубежным кредиторам на курсе национальной валюты?

— Никто не отменял 99 статью Конституции Украины, согласно которой основной задачей НБУ является обеспечение стабильности гривни. Большие выплаты по международным кредитам не должны быть причиной резких колебаний курса национальной валюты. Для обеспечения этой стабильности у НБУ есть все инструменты. Однако следует отметить необходимость сбалансированной государственной политики для достижения стабильного роста экономики. НБУ не может выполнять свою главную функцию по сохранению стабильности гривни без гармоничной работы с Кабмином по проведению экономической политики в интересах государства.

А вот ситуация на выборах может оказать влияние на курс гривни. На ее стоимость также может повлиять обострение внешней агрессии. Пока Украина имеет замороженный конфликт и оккупированные территории, такая опасность сохраняется. Таким образом, внутренняя экономическая политика влияет на курс гривни сильнее, чем большие выплаты по международным обязательствам.

— Какие есть способы удержания стабильного курса гривни?

— Главный способ — улучшение внутреннего инвестиционного климата и создание благоприятных экономических условий для развития бизнеса, конечно, в сочетании с выполнением Нацбанком своих функций. Инструментами удержания курса гривни являются валютные интервенции НБУ в случае повышенной потребности бизнеса в валюте и, соответственно, покупке валюты при излишнем спросе на гривню. НБУ также имеет широкий перечень инструментов для регулирования валютных операций, с помощью которых поддерживается стабильный курс. Например, введение или отмена обязательной продажи валюты по экспортным операциям.

Следует отметить, что принятый недавно Закон «О валюте и валютных операциях», упростивший валютные операции для резидентов, нерезидентов, бизнеса и частных лиц, способствует дополнительным инвестициям в украинскую экономику и, соответственно, улучшает почву для экономического роста и упрощает задачу по поддержанию стабильности курса гривни.

Как украинцам сохранить свои сбережения

— А заинтересовано ли государство в стабильности гривни?

— Данный вопрос следует уточнить. Проблемой Украины является то, что государственные структуры не выполняют качественно свои функции ввиду наличия высокого уровня коррупции. Это значит, чиновники действуют не в интересах государства, а в своих личных или лоббистов и не несут за это должной ответственности. Часто девальвация гривни происходит не на основе экономических предпосылок, а искусственно для удовлетворения интересов экспортеров и для неправомерных валютных спекуляций.

Также девальвация способствует номинальному наполнению бюджета, однако такое наполнение является дутым и не соответствует реальному положению дел в экономике. Поэтому с точки зрения всего общества государству, безусловно, выгодна стабильность гривни.

Пока общество не научится контролировать чиновников, у нас интересы государства будут расходиться с интересами общества. К сожалению, нестабильность гривни часто имеет причиной субъективный фактор, а именно — неправомерные действия государственных чиновников. Они приносят колоссальный ущерб всей экономике и многократно фиксировались правоохранительными органами — судами и генеральной прокуратурой, однако до логичного завершения эти случаи не доводятся. В этом и состоит суть коррупции, которая является главной бедой нашего государства.

А еще важно понимать, что современные деньги имеют на 100% кредитную природу, то есть они не обеспечены золотом. Международные операции также осуществляются кредитными деньгами. Поэтому очень важно не злоупотреблять возможностью проводить необоснованную эмиссию, которая ведет к девальвации. Стабильные и свободно конвертируемые валюты также имеют кредитную природу, однако государства-эмитенты с полной ответственностью относятся к поддержанию стабильности этих валют, что обеспечивает интерес международных партнеров и инвесторов к экономикам этих стран.

Одной из основных причин низких экономических показателей Украины являются именно неправомерные спекуляции с валютой, ведущие к искусственной девальвации гривни. Такая девальвация позволяет получить неправомерные доходы чиновникам, имеющим соответствующий доступ, и их лоббистам, а с другой стороны, ведут к колоссальным потерям всего общества.

— Как людям в нынешней ситуации защитить свои сбережения? В какой форме их лучше хранить?

- Граждане Украины на протяжении всего периода независимости имеют единственный надежный способ сохранения своих денег — в наличных долларах США. По подсчетам НБУ, на руках у населения и бизнеса находится около 100 млрд долларов. Такая ситуация является прямым следствием коррупции. Эта сумма больше, чем совокупный международный долг Украины. А значит, по факту Украина сама кредитует на большую сумму, чем получает международных кредитов. При этом Украина как государство платит по международным займам проценты, а вот все наличные доллары, находящиеся в собственности украинских граждан и бизнеса, являются бесплатным и бессрочным кредитом США, ведь за бумажные доллары мы отдаем реальную стоимость.

Такая ситуация продолжается только потому, что украинское государство не может обеспечить стабильность внутренней денежной единицы таким образом, чтобы в ней можно было безопасно хранить собственные сбережения. Пока эта ситуация не изменится, наличные доллары будут самым надежным способом сохранения для украинских граждан, — подытожил эксперт.

Стоит напомнить, что недавно парламент принял Кодекс по процедурам банкротства, положения которого очень важны для большинства украинцев, но особенно — для обладателей ипотечных кредитов. В этом документе впервые вводится такое новое для Украины понятие, как банкротство физических лиц. То есть теперь граждане нашей страны, имеющие задолженность, которую они не в состоянии погасить, смогут объявить себя банкротами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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