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Скандальная авиакомпания внезапно отменила рейс из "Борисполя": что произошло
В международном аэропорту «Борисполь» в понедельник, 4 февраля, компания-авиаперевозчик Bravo Airways, известная своими задержками и отменами рейсов, в очередной раз отменила сразу несколько полетов. По какой причине перевозчик не выполняет свои обязательства, аэропорт пока не знает.
По данным пресс-службы «Борисполя», отменен рейс в Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 13:00. Также не осуществляется рейс из Шарм-эль-Шейха с прибытием в Киев в 12:00.
Наблюдаются незначительные задержки рейсов PS 9006 и 7W 106 из Днепра, которые должны были прибыть в 10:10 и из Алматы (время прилета 11:30).
Рейсы из Риги и Дубай также незначительно задерживают. Рейс YB 2020 из Шарм-эль-Шейха, который должен был прибыть в 22:00, отменили.
Сотрудники аэропорта просят пассажиров следить за онлайн-табло. Изменения будут вноситься в расписание.
Напомним, авиакомпания Bravo известна не только задержками и отменой рейсов. Летом прошлого года в международном аэропорту «Киев» с бортом этого перевозчика произошла авария. Самолет Bravo совершил жесткую посадку и выкатился за взлетно-посадочную полосу. Пассажиры рассказали, что лайнер загорелся еще до посадки, и обвинили авиаперевозчика в использовании устаревших самолетов.
Еще один скандал произошел в июне 2018 года, когда около 300 украинских туристов трое суток не могли вылететь из Туниса в Харьков по вине авиаперевозчика Bravo Airways. Тогда пресс-служба Bravo Airways обвинила в произошедшем туроператора, который якобы не оплатил рейс.
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