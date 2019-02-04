Легендарный боксер обвинил обидчика Кличко в нежелании проводить большие бои

Спорт

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис (41 победа в карьере, 32 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) продолжает критиковать действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO своего соотечественника Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом).

В частности, Льюис обратил внимание на то, что 29-летний боксер пока не провел ни одного боя за пределами Великобритании, а также отказывается от поединков с громкими именами.

«Джошуа — это самый желанный соперник для всех топовых супертяжей. Это же мечта маркетологов, он прекрасно выглядит и притягателен, как личность. Все это здорово, если рассматривать Энтони, как коммерческий продукт. Но я ведь и сам был бойцом, и мне сложно понять, почему Джошуа не сразился с Уайлдером за пояс WBC.

Я не виню Энтони за его нежелание драться в США. Особенно, если учесть, как много несправедливых судейских решений там было принято. Однако, если он хочет достичь всемирного признания, в определенный момент ему придется выступать не только перед британской аудиторией.

Забавно, что Джошуа действительно по силам стать лучшим бойцом дивизиона. Но мы не узнаем, получится ли у него это, пока он не посодействует организации больших боев. Сам боксер должен проявить инициативу и сказать своему промоутеру: «Сделай же этот бой!» Так и строится наследие", — отметил 53-летний Леннокс в интервью Fight News.

Примечательно, что в карьере обоих боксеров есть победа над одним из братьев Кличко: Льюис в 2003 году победил Виталия, а Джошуа в 2017-м — Владимира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа новая дата боя Энтони Джошуа.

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