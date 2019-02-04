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Легендарный боксер обвинил обидчика Кличко в нежелании проводить большие бои
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе британец Леннокс Льюис (41 победа в карьере, 32 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) продолжает критиковать действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO своего соотечественника Энтони Джошуа (22 победы, 21 из них — нокаутом).
В частности, Льюис обратил внимание на то, что 29-летний боксер пока не провел ни одного боя за пределами Великобритании, а также отказывается от поединков с громкими именами.
«Джошуа — это самый желанный соперник для всех топовых супертяжей. Это же мечта маркетологов, он прекрасно выглядит и притягателен, как личность. Все это здорово, если рассматривать Энтони, как коммерческий продукт. Но я ведь и сам был бойцом, и мне сложно понять, почему Джошуа не сразился с Уайлдером за пояс WBC.
Я не виню Энтони за его нежелание драться в США. Особенно, если учесть, как много несправедливых судейских решений там было принято. Однако, если он хочет достичь всемирного признания, в определенный момент ему придется выступать не только перед британской аудиторией.
Забавно, что Джошуа действительно по силам стать лучшим бойцом дивизиона. Но мы не узнаем, получится ли у него это, пока он не посодействует организации больших боев. Сам боксер должен проявить инициативу и сказать своему промоутеру: «Сделай же этот бой!» Так и строится наследие", — отметил 53-летний Леннокс в интервью Fight News.
Примечательно, что в карьере обоих боксеров есть победа над одним из братьев Кличко: Льюис в 2003 году победил Виталия, а Джошуа в 2017-м — Владимира.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа новая дата боя Энтони Джошуа.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.
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