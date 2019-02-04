Изменение номеров банковских счетов для всех украинцев может быть отложено

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вскоре банковские счета абсолютно всех украинцев будут изменены. Это необходимо, чтобы облегчить координацию отечественной финансовой системы с европейской. Однако, похоже, украинские банки пока не готовы к внедрению этих новшеств.

Уже в ближайшее время Национальный банк Украины введет международный номер банковского счета IBAN, что даст возможность гармонизировать украинское платежное пространство с европейским. Согласно решению НБУ с 1 апреля 2019 года банки будут открывать клиентам новые счета в стандарте IBAN, а действующие номера счетов с 1 апреля до 31 октября 2019 года отечественные банки будут самостоятельно изменять в соответствии с требованиями данного стандарта с сохранением действующего номера аналитического учета. В результате действующие номера счетов клиентов дополнятся кодом страны и кодом банка.

В Нацбанке уверяют, что благодаря новой системе оформления станет легче идентифицировать плательщика и получателя средств, а также банк Украины, который их обслуживает. Это позволит избежать ошибок в реквизитах счетов благодаря сокращению реквизитов в расчетных документах, а также быстрее осуществлять переводы и получать средства. Среди других преимуществ для клиентов банков использование IBAN в будущем сделает возможным применение QR-кодов, которые будут содержать информацию об IBAN — для упрощения оплаты счетов и обмена платежной информацией.

Как заявил директор департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Александр Яблунивский, в течение переходного периода, с 1 апреля по 31 октября этого года, банки обязаны выполнить следующие действия:

сформировать новый номер банковского счета (IBAN) для новых счетов в соответствии с требованиями стандарта ISO 13 616;

самостоятельно изменить номера действующих счетов клиентов в соответствии с требованиями стандарта IBAN;

обеспечить информирование клиентов об изменении счетов, но при этом вносить изменения в договоры не требуется;

сообщить в Государственную фискальную службу об измененных и закрытых счетах клиентов.

Однако, как оказалось, выполнить распоряжение НБУ по смене банковских счетов граждан не так-то просто. Ведь современная банковская система — это в первую очередь сложная электронная сеть, требующая четкой и точной работы. А программисты, похоже, не успевают ее адаптировать к новым требованиям.

«Разработчикам специализированного банковского программного обеспечения нужно еще порядка четырех месяцев, чтобы завершить переход, а потом еще три-четыре месяца понадобится банкам, чтобы адаптироваться к изменениям и перенести счета», — сообщила порталу UBR.ua исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По ее словам, ассоциация уже обратилась к НБУ с просьбой сместить старт реформы на один квартал — с 1 апреля на 1 июля, а переходный период продлить до 1 января 2020 года.

«Это, безусловно, нужная реформа, упрощающая жизнь не только импортерам и экспортерам, но и простым людям. Ведь сам IBAN содержит ряд реквизитов, которые сейчас клиенты банков вынуждены вбивать отдельно, набирая платеж. Но переходить на новый стандарт нужно с умом. В противном случае можно больше навредить, чем принести пользы», — подытожила Елена Коробкова.

Напомним, что IBAN (аббревиатура обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как международный номер банковского счета) — это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. В общей сложности ее используют уже 46 развитых стран. При этом каждая самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN, по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN будет состоять из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка. Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета.

Стоит напомнить, что теперь украинцы также будут открывать либо закрывать свои банковские счета по-новому. В частности, при открытии счета в банке физлицо-предприниматель не должен подавать карточки с образцами подписей. Достаточно заявления об открытии счета. Также при заключении договоров (банковского счета, вклада или счета условного хранения) в электронной форме клиент и уполномоченное лицо банка могут не добавлять свои электронные цифровые подписи. И самое главное: при открытии или закрытии счета банк обязан проверить наличие клиента в Едином реестре должников. При этом если информация о задолженности клиента внесена в Единый реестр должников, то банк обязан сообщить об открытии или закрытии им счета органу исполнительной власти или частному исполнителю.

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