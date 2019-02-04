Происшествия

В оккупированном Донецке захвачены трое мужчин, которых «министерство внутренних дел ДНР» объявило украинской диверсионной группой, обвинив в подготовке ряда терактов. Узникам угрожает смертная казнь. Об этом сообщают СМИ оккупантов.

«На территории ДНР удалось предотвратить масштабные теракты. Задержаны три человека. У них изъято более 40 килограммов взрывчатки, взрыватели, таймеры, детонаторы, вибродатчики и специальные провода… В отношении троих мужчин возбуждено сразу несколько уголовных дел, по которым им может грозить наказание вплоть до смертной казни», — сообщают СМИ оккупантов.

По версии боевиков, «диверсанты» Юрий Иванов, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев были завербованы украинскими спецслужбами, которые пообещали им плату за совершение диверсий. Целями украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) якобы были газопровод и нефтебаза в оккупированной Макеевке, а также железнодорожный мост во время прохождения по нему поезда в оккупированной Амвросиевке, «чтобы лишить ОРДО сообщения с Россией». Кроме того, боевики утверждают, что ДРГ планировала взорвать электроопору линии электропередачи (ЛЭП).

Московский пропагандистский телеканал «Россия-1» уже снял сюжет, в котором обвиняемые подробно рассказывают и показывают, как они тщательно готовили диверсии и в итоге они все не удались. В частности, Андрей Гаррюс «признается», что «прятал взрывчатку сначала у себя в гараже, а потом сложил все в бочку и спрятал в выгребной яме у себя во дворе». Момент изъятия взрывчатки из тайника украинского диверсанта в телесюжете российского телеканала не отражен.

«Старшим украинской ДРГ» пропагандисты объявили Юрия Иванова. По версии боевиков, сотрудники СБУ завербовали его еще в ноябре 2015 года. И похоже, что больше «главный диверсант» на мирную территорию не выезжал: так как на видео канала «МВД ДНР» Иванов представляется как «проживающий в городе Артемовске Донецкой области», в то время как Артемовску давно уже вернули его исконное имя — Бахмут.

Иванова якобы тайно готовили к диверсионной деятельности на одном из секретных полигонов — то ли «Широкий лан» в Николаевской области, то ли где-то «под Киевом» — версии в СМИ оккупантов разнятся. Двое других пленных, Андрей Гаррюс и Станислав Суровцев, по версии оккупантов, также были завербованы Киевом и помогали Иванову готовить и осуществлять теракты на объектах инфраструктуры ОРДО.

«Была установлена причастность задержанных к серии диверсий и терактов на территории ДНР», — заявили в СМИ оккупантов. Однако в итоге почти все якобы намеченные теракты «ДРГ» Иванова не удались. В частности, боевики приписали им пожар на нефтебазе в оккупированной Макеевке. 22 июля 2015 года там действительно был устроен пожар. Но это был учебный пожар. Таким образом местные спасатели «отработали технику и тактику тушения возгораний на объектах топливно-энергетического комплекса». По легенде, пожар произошел в резервуаре с нефтепродуктами. О каком-либо другом пожаре на нефтебазе в Макеевке в местных СМИ и соцсетях за последние пять лет не упоминается.

Одной из причин своей безуспешной деятельности «диверсант» Станислав Суровцев называет скупость кураторов из СБУ, которые, по его словам, платили намного меньше, чем обещали. «Обещали 50 тысяч гривен, а платили 1−2 тысячи или вообще не платили», — рассказывает в телесюжете Суровцев.

Обсуждая в социальной сети неправдоподобный телесюжет, одни комментаторы решили, что мужчины, назначенные на роли диверсантов, томятся в застенках очень долго, поэтому столь уверенно озвучивают топорно написанные тексты. Другие считают, что «диверсантов» вполне могли сыграть сотрудники «министра МВД ДНР» Алексея Дикого, до войны занимавшего пост начальника УБОП в Донецкой области, которого главари боевиков не раз арестовывали и грозились сменить.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали также, что бевики «ЛНР» бросили в застенки молодую луганчанку. На воле у нее остался маленький ребенок.

Фото из пабликов оккупантов на канале Telegram

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