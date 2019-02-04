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Впервые в истории: три украинcкие теннисистки попали в топ-35 рейтинга WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших спортсменок мира. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также Леся Цуренко сохранили свои позиции по сравнению с предыдущей неделей, оставшись на 7-м и 24-м местах соответственно.
А вот юная Даяна Ястремская (на фото) благодаря своей победе на турнире в Хуахине сделала значительный скачок и с 47-й позиции поднялась сразу на 34-ю. Примечательно, что 18-летняя киевлянка остается самой юной теннисисткой в топ-50 рейтинга и единственной, родившейся в XXI столетии.
К слову, после победы Даяны в Хуахине более опытные соотечественницы поздравили ее с успехом. «Отлично справилась, Даяна!!! Продолжай зажигать», — написала в Twitter Свитолина. «Даяна, поздравляю со столь значимым достижением! Невероятный успех!» — в той же социальной сети оставила месседж юной соотечественнице Цуренко.
Отмечу, что это первый случай, когда три украинские спортсменки располагаются настолько высоко в мировой классификации. Ранее сразу три наши соотечественницы входили лишь в топ-40 рейтинга WTA — удалось это в 2008 году Юлии Вакуленко, а также сестрам Алене и Катерине Бондаренко.
Теперь наших теннисисток ожидает выступление за сборную Украины в матчах Кубка Федерации, которые пройдут в польском городе Зелена-Гура. Цуренко, а также Марта Костюк уже вовсю тренируются, прибытие Ястремской ожидается в ближайшее время. Напомню, что Свитолина матчи за национальную команду пропустит из-за повреждения.
* Леся Цуренко и капитан сборной Украины Михаил Филима
* Марта Костюк (справа) и менеджер сборной Украины Ольга Савчук
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18-летняя Ястремская сыграет за сборную Украины в Польше.
Фото в тексте — btu.org.ua
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