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ЧП над Ла-Маншем: найдено тело одного из погибших в пропавшем самолете (фото)
В понедельник, 4 февраля, спасатели обнаружили тело одного из погибших в авиакатастрофе над Ла-Маншем на глубине 67 метров, сообщает dailymail.co.uk. Именно в этом самолете, пропавшем с радаров, 21 января летел аргентинский футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала (на фото).
Для обследования морского дна в районе катастрофы был использован подводный дистанционно управляемый аппарат с видеофиксацией. Пока неизвестно, это 28-летний экс-форвард «Нанта» или 59-летний пилот Дэвид Айбботсон. Тело лежит в салоне воздушного судна, среди обломков. Организованная родственниками Салы поисковая операция усложняется ухудшившейся погодой.
*Обломки пропавшего одномоторного самолета на дне Ла-Манша
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что найден пропавший самолет, на котором летел футболист Сала.
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