Игрок сборной Сербии по гандболу покончил с собой

Спорт

29-летний гандболист Новак Бошкович, имевший в своем активе пять матчей за национальную сборную Сербии, покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в воскресенье, 3 февраля, во дворе дома спортсмена в городе Црвенка, где Новак выстрелил себе в голову.

Примечательно, что 1 февраля Новак провел успешный матч за свой клуб — в чемпионате Израиля «Хапоэль» (Ле-Цион) обыграл «Маккаби» (Авишай-Моцкин) со счетом 23:22 и поднялся на третье место в турнирной таблице. После этого игрок приехал к себе на родину, где и принял судьбоносное решение…

Отмечу, что Бошкович начинал свою карьеру в родной «Црвенке», также выступал в Сербии за «Врбас» и «Прибой», после чего играл за границей за «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Копер» (Словения), «Татабанью» (Венгрия) и «Динамо» (Бухарест, Румыния). С 2018 года выступал за «Хапоэль Ле-Цион», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Израиля.

* Новак Бошкович после завоевания чемпионства и Кубка Израиля

В активе Новака — 5 матчей (10 мячей) за национальную сборную Сербии. В 2016-м в составе команды принимал участие в финальной части чемпионата мира, где, впрочем, особых успехов не достиг — сербы заняли последнее место на стадии группового турнира и не прошли в плей-офф.

О мотивах суицида не сообщается. Также не комментируют случившееся и в полиции. Добавлю, что у спортсмена осталась жена и пятимесячная дочка. К слову, в преддверии нового 2019 года Бошкович разместил в Instagram милую фотографию с малышкой, сопроводив ее подписью: «Если бы я мог дать тебе одну вещь в жизни, я бы наделил тебя возмозжностью смотреть на себя моими глазами, — лишь в этом случае ты сможешь осознать, насколько особенна для меня».

* Новак Бошкович с дочерью

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион США покончил с собой.

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