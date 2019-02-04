- 21:45 Ирония судьбы: пострадавшими от падения ледяной глыбы в Конотопе оказались переселенцы с Донбасса
- 21:26 Застрелил и обезглавил: суд в Одессе продлил арест обвиняемому в жестоком убийстве
- 21:14 На радость блогерам: из YouTube может исчезнуть кнопка "дизлайк"
- 21:13 Увеличила грудь? Ани Лорак в облегающей кофточке вызвала споры в сети
- 21:06 В Украине бесплатных лекарств станет больше: что об этом известно
- 20:43 Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы
- 20:35 В Ровно мощный пожар уничтожил здание ресторана
- 20:32 Моуриньо прилетел в Россию и грохнулся на льду
- 20:29 Из-за порывов труб десятки киевских домов остались без воды
- 20:07 Убьет судоходство: выяснилась еще одна проблема с Крымским мостом
Игрок сборной Сербии по гандболу покончил с собой
29-летний гандболист Новак Бошкович, имевший в своем активе пять матчей за национальную сборную Сербии, покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла в воскресенье, 3 февраля, во дворе дома спортсмена в городе Црвенка, где Новак выстрелил себе в голову.
Примечательно, что 1 февраля Новак провел успешный матч за свой клуб — в чемпионате Израиля «Хапоэль» (Ле-Цион) обыграл «Маккаби» (Авишай-Моцкин) со счетом 23:22 и поднялся на третье место в турнирной таблице. После этого игрок приехал к себе на родину, где и принял судьбоносное решение…
Отмечу, что Бошкович начинал свою карьеру в родной «Црвенке», также выступал в Сербии за «Врбас» и «Прибой», после чего играл за границей за «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Копер» (Словения), «Татабанью» (Венгрия) и «Динамо» (Бухарест, Румыния). С 2018 года выступал за «Хапоэль Ле-Цион», с которым в прошлом сезоне стал чемпионом и обладателем Кубка Израиля.
* Новак Бошкович после завоевания чемпионства и Кубка Израиля
В активе Новака — 5 матчей (10 мячей) за национальную сборную Сербии. В 2016-м в составе команды принимал участие в финальной части чемпионата мира, где, впрочем, особых успехов не достиг — сербы заняли последнее место на стадии группового турнира и не прошли в плей-офф.
О мотивах суицида не сообщается. Также не комментируют случившееся и в полиции. Добавлю, что у спортсмена осталась жена и пятимесячная дочка. К слову, в преддверии нового 2019 года Бошкович разместил в Instagram милую фотографию с малышкой, сопроводив ее подписью: «Если бы я мог дать тебе одну вещь в жизни, я бы наделил тебя возмозжностью смотреть на себя моими глазами, — лишь в этом случае ты сможешь осознать, насколько особенна для меня».
* Новак Бошкович с дочерью
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что двукратный чемпион США покончил с собой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Девушка, а можно с вами познакомиться? — У вас что, мало разочарований в жизни было?
Ветер: 3 м/с С
Давление: 755 мм