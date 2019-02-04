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Ракицкий после перехода в «Зенит» исключен из списка футболистов сборной Украины (фото)
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий, подписавший контракт с российским «Зенитом», исключен из списка футболистов сборной Украины. По крайней мере, его фамилия и фото отсутствуют в разделе «защитники» и в целом в списке 31 игрока «желто-синих», представленном на официальном сайте Федерации футбола Украины.
Отмечу, что главный тренер нашей национальной сборной Андрей Шевченко пока не комментирует последствия перехода Ярослава Ракицкого (54 матча, пять голов в футболке сборной Украины) в российский клуб.
«Зенит» уже внес Ракицкого в заявку команды на матчи плей-офф Лиги Европы против турецкого «Фенербахче».
*Ярослав Ракицкий с еще одним уроженцем Украины — главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сеть взорвал переход защитника «Шахтера» Ракицкого в «Зенит».
Фото Getty Images, ФК «Зенит»
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