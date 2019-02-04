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Масштабный пожар в центре Москвы: число жертв увеличилось
Число жертв в ходе пожара в Москве, который произошел ночью в жилом доме на Никитском бульваре, 12, достигло 8 человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
«5 минут назад найдено тело еще одного пропавшего без вести ребёнка. Таким образом пожар в центре Москвы унёс жизни 8 человек», — говорится в сообщении.
Так, в частности, под завалами в выгоревших квартирах дома было обнаружено тело 12-летнего ребёнка.
Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что в Москве во время пожара погибли семь человек. В Telegram со ссылкой на товарищество совладельцев жилья в пострадавшем доме сообщают, что очаг возгорания находился в квартире № 44, принадлежащей дочери дирижера Юрия Башмета Ксении. Она приобрела квартиру у гражданина США, устроившего несколько перепланировок и снесшего перегородки. Предполагается, что во время этих переделок пострадала электрическая проводка.
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