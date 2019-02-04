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В Киеве обстреляли помещение Национального союза журналистов (фото)
В Киеве неизвестные обстреляли главный офис Национального союза журналистов Украины. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля, сообщили в организации.
«Поврежденное окно-витрину в Киевской региональной организации Национального союза журналистов Украины обнаружили уже в конце рабочего дня и сразу обратились к правоохранителям», — говорится в сообщении.
В НСЖУ отметили, что речь идет о боевом оружии, а не травматическом.
«В полиции заявили, что удивляться нечего: помещение в самом центре Киева, на улице Крещатик, где стрельба — не редкость. В городе в последнее время выяснения отношений с использованием огнестрельного оружия (а по предварительным выводам, речь идет именно о боевом, а не травматическом оружии) встречается довольно часто», — рассказывает ответственный секретарь столичной организации НСЖУ Алла Малиенко.
По ее словам, теперь организации придеться менять окно. По предварительным подсчетам, ущерб нанесен на сумму 15−20 тысяч гривен.
Как писали «ФАКТЫ», что случаи стрельбы в последнее время имели место и на окраине Киева. Так, два месяца назад в Киеве на Харьковском массиве, возле пункта приема вторсырья по двум бездомным мужчинам стреляли из пистолета.
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