Убийство кременчугского бизнесмена: появились шокирующие подробности

Происшествия

Автозаводский районный суд Кременчуга Полтавской области 4 февраля взял под арест на 60 суток 37-летнего подозреваемого в убийстве местного 55-летнего бизнесмена, которого обнаружили с огнестрельным ранением головы в собственном автомобиле, стоявшем на обочине. На скамье подсудимых оказался 37-летний отец двух малолетних детей житель села Жуки Глобинского района.

Два года назад он обратился к своему знакомому кременчужанину с просьбой помочь ему финансово, чтобы он мог начать собственное дело: собирался развивать фермерское хозяйство. Знакомый давал ему деньги частями. Первая «инвестиция» составила 20 тысяч долларов, последняя, судя по долговой расписке, обнаруженной при обыске дома погибшего — 25 тысяч долларов. А общий размер долга достиг 80 тысяч долларов. Но у должника, видимо, что-то не заладилось, и он не смог рассчитаться с кредитором.

Как следует из материалов уголовного производства, 31 января 55-летний бизнесмен сообщил своему сыну о конфликте на этой почве со своим деловым партнером. Они договорились встретиться на нейтральной территории, чтобы обсудить проблему. На эту встречу кременчужанин отправился на автомобиле Hyundai Santa Fe, а неудавшийся фермер — на ВАЗ-2104 и с обрезом охотничьего ружья. Разговор происходил в машине «инвестора» на обочине трассы Полтава — Александрия близ села Сосновка Кременчугского района.

37-летний мужчина, видимо, имея умысел на убийство, предусмотрительно сел на заднее сиденье, прямо за водительским местом. Его последним аргументом в конфликте был выстрел оппоненту в затылок. С места преступления он скрылся на собственном автомобиле. А через двое суток его задержали правоохранители.

Полиция провела ряд обысков и изъяла у подозреваемого неопровержимые улики, указывающие на его причастность к совершению преступления. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 («Умышленное убийство»), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщали «ФАКТЫ», 30 января возле Ленинского районного суда Николаева должник расстрелял из охотничьего карабина семейную пару из Одессы. А суд в Киеве отправил под арест стрелка, ранившего ребенка.

*Фото сайта «Кременчугской газеты»



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