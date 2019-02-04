В Харькове обнаружили десятки свиных туш (фото, видео)

Происшествия

В Харькове на пустыре по улице Бучмы были обнаружены останки около 30 мертвых свиней, у которых выявлен ДНК-вирус африканской чумы свиней.

Сообщение о неприятной находке поступило в Московский отдел полиции 1 февраля в 23:34 от сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Согласно результатам исследований региональной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы, в патологическом материале из трупов свиней и их остатков, выявлено ДНК-вирус африканской чумы свиней», — говорится в сообщении харьковского главка полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Полицией принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

Напомним, в прошлом году вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Измаиле Одесской области, в прифронтовом Зайцево, в одном из опытных хозяйств Полтавской области, в Бердичеве.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Польши Анджей Дуда подписал закон о борьбе с африканской чумой свиней, документом предполагается строительство заграждения на границе с Украиной и Беларусью.

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