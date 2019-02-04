Спорт

Моуриньо прилетел в Россию и грохнулся на льду (видео)

Знаменитый футбольный тренер Жозе Моуриньо, уволенный в декабре из «Манчестер Юнайтед», прилетел в Россию по приглашению пропагандистского телеканала Russia Today. По условиям контракта, португалец должен несколько раз посетить страну-агрессора и побывать в студиях канала. Два раза Жозе приезжал во время ЧМ-2018, теперь пришла пора еще одной встречи.

В понедельник, 4 февраля, перед матчем Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА в подмосковной Балашихе специалист в рамках визита произвел символическое вбрасывание шайбы в начале игры. Возвращаясь с площадки, португалец поскользнулся и смачно грохнулся на льду. Хоккеисты обеих команд сразу поспешили Моуриньо на помощь.

Моуринью упал при вбрасывании на #АвангардСКА, но прямой эфир продолжился улыбкой португальца. Все-таки лед — коварная штука.



Жозе, приезжай еще pic.twitter.com/OgJtdDflTs — Матч ТВ (@MatchTV) 4 февраля 2019 г.

К счастью, серьезных травм тренер не получил. «Со мной все в порядке», — сказал Жозе Моуриньо в эфире «Матч ТВ».

Напомню, что Жозе Моуриньо, кроме «МЮ», работал также с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист выиграл 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, он двукратный победитель Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «МЮ» выплатил Моуриньо огромную компенсацию.

Фото khl.ru



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