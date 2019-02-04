«Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании

Спорт

В среду, 6 февраля, в Барселоне пройдет первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором местная одноименная команда, которая на протяжении последних четырех сезонов владеет трофеем, примет принципиального соперника — мадридский «Реал», вышедший в полуфинал турнира впервые за последние пять лет. Матч пройдет на «Камп Ноу», способный вместить 99 354 зрителя, начало — в 22:00 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА, ЗА КОТОРОЙ ВЫ СМОЖЕТЕ СЛЕДИТЬ В ЭТОЙ НОВОСТИ.

Участие Месси под вопросом

В матче против «Валенсии» (2:2), который был сыгран в субботу, 2 февраля, дублем отметился форвард каталонцев Лионель Месси. Несмотря на то, что нападающий доиграл матч до конца, после игры у него было диагностировано повреждение. Как сообщает официальный сайт «Барселоны», тренерский и медицинский штабы клуба решат вопрос об участии лучшего бомбардира команды в предстоящем поединке на предматчевой тренировке.

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Также не сможет рассчитывать тренерский штаб «Барселоны» на нападающего Усмана Дембеле — восстановившийся после травмы голеностопа футболист почувствовал на одной из последних тренировок боли в горле, в связи с чем доктора отправили француза домой. Лечение может занять три-четыре дня, соответственно, к следующему поединку в рамах чемпионата он должен быть готов.

Тернистый кубковый путь

Обе команды начали свой путь в кубковом турнире со стадии 1/16 финала. «Барселона» обыграла «Леонесу» из Сегунды Б (третьего дивизиона) — 1:0 в гостях и 4:1 дома, «Леванте» — 1:2 в гостях и 3:0 дома, а также помучилась с «Севильей» — 0:2 в гостях и 6:1 дома. Что касается «Реала», то «сливочные» сначала разобрались с «Мелильей» из Сегунды Б — 4:0 на выезде и 6:1 дома, «Леганесом» — 3:0 дома и 0:1 в гостях, а также не заметили «Жирону» — 4:2 дома и 3:1 на выезде.

Выступления в 2019-м

«Барселона» провела в 2019 году уже девять матчей. В шести матчах были одержаны победы, в одном каталонцы сыграли вничью, в двух — проиграли, причем оба раза это произошло в рамках Кубка Испании, при разнице мячей — 22:9.

«Реал» сыграл на один матч больше «блау-гранас» — это связано с переносом игры 17-го тура против «Вильярреала», поскольку «сливочные» принимали участие в клубном чемпионате мира. В семи поединках подопечные Сантьяго Солари победили, один завершился ничьей, в двух (по одному разу в чемпионате и Кубке) уступили, при разнице мячей — 23:11.

Октябрьский разгром на «Камп Ноу»

В нынешнем сезоне команды уже один раз встречались между собой. В рамках 10-го тура Примеры «Барселона» на домашнем стадионе разгромила «Реал» — 5:1 (на фото в заголовке, хет-трик на счету Луиса Суареса, по одному мячу забили Коутиньо и Видаль, за «сливочных» отличился Марсело).

Где смотреть «Эль Классико»

На территории Украины поединок не будет показан на общедоступных каналах. Болельщики испанского футбола, а также поклонники «Барселоны» и «Реала» смогут следить за поединком в прямой трансляции на телеканалах beIn Sports, Eurosport и «Матч ТВ».

Отмечу, что в другом полуфинале сыграют между собой «Бетис» и «Валенсия».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» назван самым прибыльным клубом мира.

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