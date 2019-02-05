Виновата реклама: почти вся Одесса осталась без воды (фото)

Происшествия

И-за масштабной аварии в Одессе 4 февраля без воды остались десятки домов, а утром 5 февраля пришлось полностью отключить от водоснабжения три из четырех районов города: Киевский, Малиновский и Приморский. Сообщается, что виной всему — рекламная конструкция компании «Евроборд», установленная по улице Люстдорфская дорога, 17. Именно она, как утверждает «Инфоксводоканал», попросту «продавила водовод диаметром 600 мм». Специалисты водопоставляющей фирмы все еще не добрались до места повреждения водопровода.

Рекламная фирма длительное время не реагировала на требования «Инфоксводоканала» касательно срочного демонтажа рекламной конструкции, находившейся в зоне прохождения водопроводных сетей.

«Только благодаря вмешательству городских властей удалось решить эту проблему и демонтировать билборд, — отмечают в „Инфоксфодоканале“. — По состоянию на 07:00 вторника, 5 февраля, к месту повреждения трубы добраться не удалось. Осложняет ремонтные работы то, что вода продолжает прибывать, хотя все основные задвижки закрыты…»

С 09:00 пришлось остановить насосные станции «Главная» и «Южная», поэтому водоснабжение прекращено в большей части города. При этом не известно, когда в кранах у одесситов появится вода.

В компании «Инфоксводоканал» подчеркивают, что в городе участились случаю, когда торговые объекты, сооружения и конструкции устанавливаются хаотично, без согласований. «Это со временем приводит к печальным последствиям и аварийным ситуациям, а также препятствует оперативным ремонтным работам, — заявили в компании. — Обращаем внимание, что специалисты компании „Евроборд“ на сегодняшний момент так и не демонтировали незаконно установленный рекламный щит».

Отмечается, что щит установлен без согласования с «Инфоксводоканал» прямо над магистральной водопроводной линией большего диаметра. В компании утверждают, что на данном участке водопровода ранее аварийных ситуаций не возникало, этот водовод не принадлежит к разряду изношенных.

В свою очередь в горсовете опровергают заявление «Инфоксводоканала» и утверждают, что разрешение на установку рекламной конструкции было выдано еще в 2012 году.

«Согласно комплексной схеме, утвержденной исполкомом, водовода на геоподоснове, который находится в разрешении — нет, водовод проходит по проезжей части улицы, а конструкция — в районе тротуара. На месте прорыва есть старая асфальтная латка, видно, что раньше водопровод ремонтировали», — говорится в официальном сообщении мэрии Одессы.

Пока «стороны» выясняют отношения, горожане сидят без воды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве 4 февраля из-за порывов труб десятки домов остались без воды. А в Бердянске пришлось отключить водоснабжение из-за очередного обвала коллектора.

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