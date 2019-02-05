27.11 / 27.40 30.95 / 31.41
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Соперник сборной Украины в квалификации Евро-2020 представил нового главного тренера

11:17 5 февраля 2019   53
Вальдас Урбонас
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Оппонент сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 команда Литвы представила нового главного тренера — 51-летнего специалиста Вальдаса Урбонаса (на фото). Об этом во вторник, 5 февраля, на специальной пресс-конференции сообщила национальная федерация футбола.

Литовский специалист начал тренерскую карьеру в 2003 году. Первым клубом, где Урбонас работал в качестве наставника, в 2008-м стал «Экранас» из Паневежиса, с которым Вальдас выиграл пять чемпионских титулов. В 2008-м, 2011-м и 2012 годах он признавался лучшим тренером Литвы.

С июня прошлого года и до последнего времени специалист возглавлял вильнюсский «Жальгирис». Также в тренерской карьере специалиста значатся литовский «Тракай» и латвийский «Спартак».

На посту главного тренера сборной Литвы, занимающей в рейтинге ФИФА лишь 133-е место, Вальдас Урбонас сменил Эдгара Янкаускаса, который был уволен в начале декабря после неудачных выступлений команды в Лиге наций.

Напомню, что, кроме сборной Литвы, команда Андрея Шевченко в отборочном турнире Евро-2020 сыграет в одной группе с Португалией, Сербией и Люксембургом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей Украины в отборе к Евро-2020.

Фото lff. lt

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!

Киев
0

Ветер: 2 м/с  C-В
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины