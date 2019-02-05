Соперник сборной Украины в квалификации Евро-2020 представил нового главного тренера

Спорт

Оппонент сборной Украины в отборочной группе Евро-2020 команда Литвы представила нового главного тренера — 51-летнего специалиста Вальдаса Урбонаса (на фото). Об этом во вторник, 5 февраля, на специальной пресс-конференции сообщила национальная федерация футбола.

Литовский специалист начал тренерскую карьеру в 2003 году. Первым клубом, где Урбонас работал в качестве наставника, в 2008-м стал «Экранас» из Паневежиса, с которым Вальдас выиграл пять чемпионских титулов. В 2008-м, 2011-м и 2012 годах он признавался лучшим тренером Литвы.

С июня прошлого года и до последнего времени специалист возглавлял вильнюсский «Жальгирис». Также в тренерской карьере специалиста значатся литовский «Тракай» и латвийский «Спартак».

На посту главного тренера сборной Литвы, занимающей в рейтинге ФИФА лишь 133-е место, Вальдас Урбонас сменил Эдгара Янкаускаса, который был уволен в начале декабря после неудачных выступлений команды в Лиге наций.

Напомню, что, кроме сборной Литвы, команда Андрея Шевченко в отборочном турнире Евро-2020 сыграет в одной группе с Португалией, Сербией и Люксембургом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стал известен календарь матчей Украины в отборе к Евро-2020.

Фото lff. lt



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