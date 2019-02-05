Российский чемпион Ковалев опасается встречи с Гвоздиком

Спорт

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев (33 победы, 28 из них — нокаутом, 3 поражения, 1 ничья), вернувший пояс в матче-реванше с колумбийцем Элейдером Альваресом, высказался о возможном объединительном бое с обладателем титула WBC украинцем Александром Гвоздиком (16 побед, 13 из них — нокаутом).

«Если придется, то будем боксировать, конечно. Но не хотелось бы, поскольку мы с ним хорошие товарищи. Тем более Саня только стал чемпионом, и наверняка также не хочет лишний раз рисковать. Но ему тоже хочется заработать денег, а с поясом бои продаются намного дороже. Да и мы у одного менеджера, а есть и другие чемпионы, бои с которыми были интересны всем», — передает слова россиянина издание «Советский спорт».

Тем временем наш соотечественник официально начал свой тренировочный лагерь в Окснарде (Калифорния, США). Александр продолжает заниматься под руководством американского тренера Тедди Атласа, который готовил его к предыдущему бою с Адонисом Стивенсоном.

* Александр Гвоздик с Тедди Атласом

Известно, что в следующий раз украинец выйдет в ринг 30 марта в Филадельфии — это будет добровольная защита чемпионского пояса WBC. Имя соперника пока что неизвестно, но как рассказал промоутер Боб Арум в интервью BadLeftHook, Александр может встретиться с французом Дуду Нгумбу (38 побед, 14 из них — нокаутом, 8 поражений). А вот дальше нашего соотечественника ожидает обязательная защита титула против американца Маркуса Брауна (23 победы, 16 из них — нокаутом), который в кровавом бою одолел Баду Джека из Швеции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны дата и место следующего боя украинца Гвоздика.

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