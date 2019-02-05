Происшествия

В Одессе квартирный мошенник украл у инвесторов строительства 17 миллионов гривен

В Одессе арестован директор кооператива жилого комплекса «Набережный квартал», подозреваемый в присвоении 17 млн грн инвесторов строительства в курортной зоне города.

«Руководитель ЖК «Набережный квартал» в 2016—2017 годах собирал средства с членов кооператива на строительство секции жилой высотки, — сообщили в прокуратуре Одесской области. — При этом злоумышленник знал, что тогда действовал запрет на строительство, а Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины своим решением аннулировала разрешение на выполнение указанных работ по улице Жаботинского.

Злоупотребляя доверием инвесторов, директор кооператива собрал на призрачное строительство еще почти 6 млн гривен, а также растратил якобы на закупку материалов дополнительно 11 млн гривен со счетов вкладчиков".

Как уточнили в прокуратуре, подозреваемому — одному из директоров «Набережного квартала» — сообщено о подозрении и он помещен в СИЗО. В качестве альтернативы содержания под стражей определен залог в сумме более 11 млн гривен, которые пока не внесены.

В ведомстве отметили, что ранее был арестован и сейчас находится под стражей другой директор кооператива «Набережный квартал», а еще один из подозреваемых должностных лиц — в розыске. Киевский райсуд Одессы арестовал главу обслуживающего кооператива Александра Савченко, подозреваемого в присвоении 42 млн грн инвесторов строительства ЖК «Набережный квартал», в октябре 2018 года. Судом ему определен размер залога в сумме 41,5 млн грн.

По данным следствия, чиновник длительное время собирал через подчиненных средства с членов кооператива, зная, что действует запрет на строительство.

Сообщалось, что руководителю кооператива удалось убедить ассоциированных членов в продолжении работы кооператива. В течение нескольких месяцев 2016 года под его руководством менеджеры заключили с инвесторами еще 92 договора о долевом участии.

Ранее «ФАКТЫ» давали советы, как не стать жертвой разного рода афер при строительстве жилья. По словам экспертов, каждый человек может самостоятельно проверить, что из себя представляет тот или иной застройщик, а также конкретный жилой комплекс.

Также «ФАКТЫ» писали об интересном случае, произошедшем во Львове. Там женщина-инвестор подала в суд на строительную фирму «Квартал плюс», которая вовремя не сдала жилой дом в эксплуатацию. Компании пришлось раскошелиться на 1,5 миллиона гривен.

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