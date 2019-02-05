В Киеве 12-летний подросток остался жив после падения с шестого этажа: первые подробности

Происшествия

Двенадцатилетний мальчик остался жив после падения из окна шестого этажа. Это случилось вечером в понедельник, 4 февраля, в Киеве, на улице Борщаговской. «Скорую» вызвала мама пострадавшего — около половины девятого вечера. Медики госпитализировали ребенка в «Охматдет». Мальчик находится в реанимации, его состояние стабильное.

В полиции происшествие зарегистрировано как несчастный случай. Мама пострадавшего рассказала, что забыла магнитный ключ от двери подъезда и позвонила сыну. Тот хотел сбросить ключ из окна, но вывалился сам. Возможно, падение смягчила мягкая земля у дома. Когда прибыли медики, мальчик был в сознании, говорил с мамой. Но пояснить, почему он не удержался и упал, не мог.

Согласно установленному порядку полиция открыла уголовное производство по статье «Невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». В ходе следствия будет принято решение о передаче материалов в суд либо закрытии производства. Пока установлено, что и мама, и сын соседями характеризуются положительно. К неблагополучным семья не относится, мальчик учится на «отлично», рассказала «ФАКТАМ» начальник ювенальной превенции Киева Оксана Поплавская.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что из окна Софийского собора в Киеве выпал мужчина.

Еще один случай произошел в столице на Большой Житомирской. Там из окна бизнес-центра выпал ребенок-аутист, пропавший из дому за два дня до этого.

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