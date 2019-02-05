Ужасная смерть: женщину убило бейсбольным мячом во время матча в США

Спорт

Трагедией завершился в США бейсбольный матч между командами «Лос-Анджелес Доджерс» и «Сан-Диего Падрес». Во время поединка на Dodgers Stadium игрок гостей Фрэнмил Рейес выполнил удар, после чего мяч пролетел над защитной сеткой и попал в голову одной из болельщиц (эпизод не попал в трансляцию поединка), сообщает ESPN.

К сожалению, спустя три дня 79-летняя Линда Голдблум (на фото), срочно доставленная в госпиталь, умерла от кровоизлияния в мозг.

Одна из трех дочерей Линды, Яна Броуди, рассказала, что сразу после рокового попадания мяча сотрудник стадиона подбежал к ее матери и вызвал «скорую», которая доставила женщину в больницу. Голдблум сделали операцию на мозге, но женщина так и не пришла в сознание. Спустя три дня семья отключила женщину от аппарата искусственного жизнеобеспечения.

*Бейсбольный мяч весит 142--149 граммов

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что десятилетний Зион Харви, которому пересадили обе руки, уже играет в бейсбол.

Фото ESPN



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