Происшествия

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

В Украине появился новый вид мошенничества. На этот раз жулики выбрали своим объектом платежные терминалы. Вместо настоящих денег в устройства стали вставлять черный картон с голограммными полосками, которые купюроприемники считывают, как настоящие 500 гривен.

О новом виде мошенничества в Telegram-канале написал создатель Monobank и один из основателей FinTech Band Дмитрий Дубилет.

По мнению Дубилета, чтобы платежный терминал воспринял картонки, как настоящие деньги и принял их на счет, жулики воздействуют на технику неизвестным специальным устройством. После такого пополнения карточного счета, владелец карты сразу же снимает настоящие наличные в банкомате.

Как пишет UBR.ua, от такой аферы пострадал один из крупных операторов платежных терминалов (имя не раскрывается). В его аппаратах было найдено резанного картона на 60 тысяч гривен.

После этого ЧП все крупные компании, обслуживающие терминалы, тестировали свои устройства, пытаясь понять, при помощи какого приема и аппарата мошенникам удается обмануть купюроприемник. Однако секрет до сих пор не разгадан.

Известно, что подделка сделана из плотной глянцевой бумаги, похожей на ту, которую используют при печати журналов. На месте, где у подлинника располагается защитная полоса, наклеена узкая лента фольги. Но размеры настоящей купюры номиналом 500 гривен и подделки не совпадают.

«В чем именно заключается схема, и как работает технология — установить нам так и не удалось. Мы неделю тестировали все возможные способы использования подделки, пробовали ее вставлять в различные типы купюроприемников, отдельно и вместе с подлинной купюрой. Но нам так до сих пор и не удалось повторить „успех“ мошенников. Причем мне известно, что этого не смогли сделать и эксперты компании, обнаружившей у себя подделки», — цитирует издание специалиста крупной компании-владельца сети платежных терминалов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как не стать жертвой мошеннической схемы при оформлении кредита.

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