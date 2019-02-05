Спорт

Преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой (фото)

Сестра 28-летнего аргентинского футболиста «Кардиффа» Эмилиано Салы, который 21 января летел в пропавшем над Ла-Маншем самолете, выложила на своей странице в Facebook трогательное фото.

На снимке видно, как Нала, любимая собака Эмилиано, ждет возвращения хозяина домой. «Нала тоже ждет твоего возвращения», — гласит подпись к фото.

Как известно, поисками пропавшего самолета по просьбе семьи Эмилиано Салы, собравшей более 300 тысяч евро, занималась частная коммерческая компания после того, как активные поиски прекратила полиция Гернси.

Вскоре после случившегося была распространена информация, что найдены две подушки с сидений самолета Piper PA-47 Malibu. А несколько дней назад поисковая команда обнаружила обломки одномоторного самолета на морском дне. Кроме того, в салоне воздушного судна находится тело, принадлежащее или футболисту, или пилоту Айбботсону.

*Эмилиано Сала со своей любимицей Налой

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны шокирующие факты о пилотах пропавшего самолета.

Фото Facebook, Instagram



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