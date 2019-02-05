27.09 / 27.37 30.92 / 31.38
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Боевики «ЛНР» бросили в застенки на 13 лет еще одного украинца

15:58 5 февраля 2019   187
тюрьма
Инф. «ФАКТОВ»

У боевиков на оккупированных территориях не прекращается шпиономания. В оккупированном Антраците террористы «ЛНР» нашли себе еще одну жертву из числа местных жителей. Житель города Валерий Тарасюк отправлен в тюрьму на 13 лет. Боевики обвинили мужчину «в работе на СБУ».

Озвученная публично версия о «специальном агенте Тарасюке» явно шита белыми нитками. Якобы житель города возил пассажиров и грузы из Антрацита к линии разграничения и обратно, а в какой-то момент решил заняться еще и перевозкой оружия. Утверждается, что оружие и боеприпасы маскировались под предметы домашнего обихода, привозились в Антрацит и в таком виде передавались мифическим городским диверсантам-подпольщикам.

Ранее жители оккупированных территорий подтвердили, что у террористов небывалый всплеск шпиономании. В «спецагенты» записывают по самым разным поводам: по факту рождения не на Донбассе или из-за общения в быту на украинском языке. Порой к «шпионам» причисляют и просто тех, кто посмел вслух озвучить недовольство действиями оккупационных властей. Бывшие пленники боевиков говорят, что в застенки часто попадают люди, которые противостоят оккупантской пропаганде, поскольку сводят на нет усилия агитмашины.

Как сообщали «ФАКТЫ», 24-летнюю жительницу оккупированного Луганска Викторию В. оккупанты бросили в застенки на 12 лет, обвинив в «шпионаже» и «измене родине».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»

Киев
0

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 758 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины