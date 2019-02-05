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«Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
В среду, 6 февраля, киевское «Динамо» проведет очередную пробу сил перед еврокубковыми встречами Лиги Европы с греческим «Олимпиакосом» (14 февраля в Пирее, 21 февраля в Киеве). На сборе в испанской Марбелье «бело-синие» померяются силами с американским клубом «Нью-Ингленд Революшн», занявшим в прошлом сезоне в регулярном чемпионате MLS восьмое место.
Команда, которую тренирует знаменитый в прошлом голкипер «Ливерпуля», «Блэкберна», «Астон Виллы» и «Тоттенхэма» 47-летний Бред Фридель (в составе сборной США он играл на трех чемпионатах мира), уже провела на сборах три спарринга — с китайским «Шанхай Шеньхуа» — 0:0, чешской «Викторией» — 2:2 и российским «Краснодаром» — 0:2.
Начало матча «Динамо» — «Нью-Ингленд Революшн» — 6 февраля в 16:00.
Онлайн-видеотрансляцию встречи, которую проведет клубный YouTube-канал «Динамо», смотрите на сайте «ФАКТОВ».
Напомню, что 4 февраля защитник «Динамо» Йосип Пиварич перенес операцию в Хорватии.
До отъезда на первый еврокубковый матч в Грецию динамовцы проведут в Марбелье еще два спарринга — со шведским «Мальме» (8 февраля) и норвежской «Волеренгой» (9 февраля).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на сборе в Испании сыграло вничью со шведским «Эстерсундом».
Фото ФК «Динамо»
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