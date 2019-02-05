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Киевлянин проиграл квартиру в казино и пожаловался на ограбление: в полиции у него потребовали миллион (фото)
Во вторник, 5 февраля, в Киеве задержан начальник территориального отделения полиции, вымогавший 34 тысячи долларов у киевлянина. Деньги офицер требовал за то, чтобы начать расследование разбойного нападения, во время которого у пострадавшего отобрали 67 тысяч долларов. Получив 4 тысячи, полицейский снизил сумму взятки до пятнадцати. Потребовав, чтобы большую часть оставшихся денег заявитель принес в гривнях. При получении второго «транша» начальник отделения был задержан сотрудниками департамента внутренней безопасности (ДВБ) Нацполиции, Государственного бюро расследований, СБУ и прокуратуры, сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Киева.
Несмотря на то что вина полицейского однозначна, существует и другая сторона этой истории. По данным источника «ФАКТОВ», киевлянин, у которого вымогали деньги, сам замечен в мошенничестве. Кроме того, он страстный игрок, почти все доходы спускает в так называемых «лотереях» и нелегальных казино. Недавно он продал по доверенности квартиру своего знакомого, проживающего в США. Но вырученные 67 тысяч долларов проиграл. Чтобы как-то оправдаться перед приятелем, в январе он обратился в одно из территориальных отделений полиции в Голосеевском районе с заявлением о совершенном на него разбойном нападении.
Однако там давать ход делу не спешили. Начальник отделения, заподозрив, что на самом деле разбойного нападения не было, в личной беседе с заявителем пообещал внести всё же информацию о нем в Единый реестр досудебных расследований. Однако за это потребовал более половины суммы, якобы отобранной нападавшими. Заявитель смог «сбить» цену, но даже таких денег у него не было. Поэтому он и пришел в Киевское управление ДВБ Нацполиции.
По факту получения неправомерной выгоды должностным лицом было открыто уголовное производство. 38-летний старший лейтенант полиции задержан в своем служебном кабинете, полученные в качестве взятки деньги изъяты там же, сообщили «ФАКТАМ» в ДВБ НПУ. Готовятся материалы для объявления задержанному подозрения и избрания ему меры пресечения. О том, были ли у офицера сообщники, пока не сообщается.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом случае в Киеве: сотрудники Голосеевского райуправления полиции подбросили гражданину Украины патроны, а затем вымогали у него большую сумму денег, угрожая незаконно экстрадировать в Беларусь. Спасло пострадавшего лишь то, что момент подбрасывания патронов был зафиксирован на видео.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве следователи территориального управления Государственного бюро расследований задержали заместителя председателя Печерской районной госадминистрации. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении взятки.
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