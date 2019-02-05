- 17:23 Тюрьма за исправленные оценки: в России завели уголовное дело на школьника
- 17:11 Смертельное ДТП возле КПВВ на Донбассе: число жертв увеличилось
- 16:57 Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
- 16:56 «Барселона» – «Реал»: онлайн-трансляция матча Кубка Испании
- 16:47 Отстранение Супрун от руководства Минздравом: в суде сделали важное разъяснение
- 16:47 Бешеная волчица покусала троих человек: в Запорожской области спустя месяц ввели карантин
- 16:29 В Харькове глыба льда оставила без газа многоквартирный дом
- 16:27 Киевлянин проиграл квартиру в казино и пожаловался на ограбление: в полиции у него потребовали миллион
- 16:26 «Специальный рецепт»: сеть шокировала находка в торте украинского производителя
- 16:23 Знаменитая модель 80-х стала бездомной
В Харькове глыба льда оставила без газа многоквартирный дом (фото)
В Харькове крайне медленная очистка крыш от сосулек обернулась бедой: ледяная глыба, сорвавшись с высоты, перебила трубу газопровода. Без газа остался многоэтажный дом в Индустриальном районе города. До окончания ремонтных работ жителям предстоит искать альтернативу газовым плитам.
К проблеме сосулек в Харькове жители города неоднократно пытались привлечь внимание. На ряде домов успели образоваться ледяные глыбы весом в сто килограммов. Тем не менее, очистка крыш велась неспешно: по нескольку в день, тогда как очистить предстояло восемь тысяч домов.
В пострадавшем доме на проспекте Александровском (Косиора) гигантская сосулька провисела три недели. Сорвалась глыба 3 февраля и повредила газопроводную систему. В харьковском паблике «ТипичнОЕ ХТЗ» предупреждают, что точно такая же мегасосулька висит и на обратной стороне здания.
Напомним, ранее в Харькове на улице 23 августа сосулька упала на голову прохожему. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.
Ожидающееся похолодание на Харьковщине, снег с дождем и ночные морозы в сочетании с оттепелью днем чреваты новым формированием на крышах многокилограммовых сосулек.
Фото ТипичнОЕ ХТЗ/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 758 мм