В Харькове глыба льда оставила без газа многоквартирный дом (фото)

Происшествия

В Харькове крайне медленная очистка крыш от сосулек обернулась бедой: ледяная глыба, сорвавшись с высоты, перебила трубу газопровода. Без газа остался многоэтажный дом в Индустриальном районе города. До окончания ремонтных работ жителям предстоит искать альтернативу газовым плитам.

К проблеме сосулек в Харькове жители города неоднократно пытались привлечь внимание. На ряде домов успели образоваться ледяные глыбы весом в сто килограммов. Тем не менее, очистка крыш велась неспешно: по нескольку в день, тогда как очистить предстояло восемь тысяч домов.

В пострадавшем доме на проспекте Александровском (Косиора) гигантская сосулька провисела три недели. Сорвалась глыба 3 февраля и повредила газопроводную систему. В харьковском паблике «ТипичнОЕ ХТЗ» предупреждают, что точно такая же мегасосулька висит и на обратной стороне здания.

Напомним, ранее в Харькове на улице 23 августа сосулька упала на голову прохожему. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Ожидающееся похолодание на Харьковщине, снег с дождем и ночные морозы в сочетании с оттепелью днем чреваты новым формированием на крышах многокилограммовых сосулек.

Фото ТипичнОЕ ХТЗ/Facebook

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