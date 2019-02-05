Смертельное ДТП возле КПВВ на Донбассе: число жертв увеличилось

Происшествия

Увеличилось число жертв масштабного ДТП возле линии разграничения на Донбассе. После того как в районе КПВВ «Марьинка» в тумане столкнулись два автомобиля, погибли шестеро человек.

Машины столкнулись лоб в лоб, не заметив друг друга в плотном тумане. Один из автомобилей был с газобаллонным оборудованием, потому сразу же после столкновения загорелся. Все четверо находившихся в салоне Daewoo Lanos погибли.

Второй автомобиль — Chevrolet Lacetti — также сильно пострадал в ДТП. В машине находилось четверо человек: один погиб на месте, второй от полученных травм скончался в Кураховской городской больнице, еще двоим предстоит длительное лечение.

Водителей в Донецкой области просят учитывать, что на дорогах сохраняется гололедица, а видимость снижена из-за тумана. На крупных трассах области дорожное покрытие мокрое.



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