Резонансное смертельное ДТП в Полтаве: местная журналистка заявила об угрозах (фото, видео)

Происшествия

Известная полтавская журналистка Нина Король, работающая в интернет-издании «Коло», обратилась в полицию с заявлением об угрозе, поступившей в ее адрес от неизвестного мужчины. Сообщение пришло 4 февраля на страницу журналистки в Facebook от некоего Владимира Тарана и имело такое содержание: «Ты пиши, да аккуратно, а то, смотри, сухариком можно подавиться». Судя по информации, содержащейся на странице этого Тарана (кстати, неактивной с июля прошлого года), он бывший работник

МВД, якобы уволившийся в 2015 году, прослужив 15 лет.



— Сразу же после этого сообщения адресат себя заблокировал, и я не могу его видеть со своей странички, — рассказала Нина Король. — Но при входе со страниц других людей его профиль открывается. Кто знает, фейковая это страница или нет, но в любом случае я расцениваю это как угрозу, связанную с моей профессиональной деятельностью.

Нина Король — автор нескольких публикаций о трагической смерти 15-летнего Артема Левченко, которого на пешеходном переходе сбила полтавская владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко, находясь за рулем престижного внедорожника. «ФАКТЫ» тоже писали о том, что сразу же после ДТП с ее автомобиля были сняты номерные знаки и забран видеорегистратор. За два месяца, пока мальчик находился в коме, следствие не установило, кто это сделал, и вообще не спешило разбираться в ситуации. По мнению возмущенной общественности и специалистов, следственной волоките есть объяснение. Они уверены, что за недоказательство вины водителя якобы заплачены большие деньги.

Недавно в распоряжении мамы погибшего появилось видео, на котором отчетливо видно, что номерные знаки с автомобиля Саенко в присутствии патрульного снимает какой-то мужчина. Нина Король скопировала это видео на своей странице в Facebook. Это, как и собственное расследование журналистки по фактам халатного ведения дела, разрушает изначально выстроенную тактику правоохранительных органов. Видимо, кому-то это не нравится, и в ход пошли угрозы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Октябрьский районный суд Полтавы отправил на два месяца под круглосуточный домашний арест и лишил прав на управление автомобилем 34-летнюю предпринимательницу Наталью Саенко.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter