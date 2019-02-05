В работе Facebook произошел масштабный сбой

Наука и технологии

Пользователи Facebook в европейских странах 5 февраля не смогли отправить сообщения через приложение Messenger. На сбой в работе приложения жалуются в Польше, Чехии, Финляндии, Нидерландах. Не избежала проблем и Украина, основной поток жалоб поступает из Киева.

Пользователи отмечают, что Messenger не подгружает сообщения из архива, выдавая служебное инфо об отсутствии у пользователя сохраненной истории переписки. В ряде случаев мессенджер сбоил при попытке отправить сообщение адресату из списка контактов.

Сервис DownDetector составил карту стран, где наблюдаются проблемы с работой популярного сервиса.

Напомним, во время последнего глобального сбоя в Facebook случилась утечка персональных фото пользователей. Также периодически фиксируются проблемы в работе мессенджера Facebook.

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