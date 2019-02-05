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В работе Facebook произошел масштабный сбой
Пользователи Facebook в европейских странах 5 февраля не смогли отправить сообщения через приложение Messenger. На сбой в работе приложения жалуются в Польше, Чехии, Финляндии, Нидерландах. Не избежала проблем и Украина, основной поток жалоб поступает из Киева.
Пользователи отмечают, что Messenger не подгружает сообщения из архива, выдавая служебное инфо об отсутствии у пользователя сохраненной истории переписки. В ряде случаев мессенджер сбоил при попытке отправить сообщение адресату из списка контактов.
Сервис DownDetector составил карту стран, где наблюдаются проблемы с работой популярного сервиса.
Напомним, во время последнего глобального сбоя в Facebook случилась утечка персональных фото пользователей. Также периодически фиксируются проблемы в работе мессенджера Facebook.
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