В центре Киева более 30 домов остались без тепла

Происшествия

Во вторник, 5 февраля, в центральной части Киева в 15:00 произошла авария на теплосети (по адресу улица Крещатик, 21). В результате сейчас холодные радиаторы и нет горячей воды в 32 зданиях — в 19 жилых, 11 ведомственных домах и двух школах (по улицам Лютеранской, Ольгинской, Станиславского, Крещатик и Франко).

Аварийные бригады активно включились в работу по устранению повреждений на теплосетях. Как она ведется, можно увидеть на странице «Киевтеплоэнерго» в Facebook. Специалисты планируют ликвидировать аварию до 6 февраля. Не исключено, что трудиться придется всю ночь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 5 февраля на пересечении улиц Мельникова (Ильенко) и Дорогожицкой прорвало трубу Д-600, вследствие чего вытекло много воды. Аварийщики перекрыли улицу, чтобы устранить повреждение. Кроме того, из-за ремонта на водопроводе временно отключена холодная вода в нескольких районах Киева.

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