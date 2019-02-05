27.08 / 27.37 30.91 / 31.38
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В центре Киева более 30 домов остались без тепла

18:02 5 февраля 2019   152
авария на теплотрассе
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Во вторник, 5 февраля, в центральной части Киева в 15:00 произошла авария на теплосети (по адресу улица Крещатик, 21). В результате сейчас холодные радиаторы и нет горячей воды в 32 зданиях — в 19 жилых, 11 ведомственных домах и двух школах (по улицам Лютеранской, Ольгинской, Станиславского, Крещатик и Франко).

Аварийные бригады активно включились в работу по устранению повреждений на теплосетях. Как она ведется, можно увидеть на странице «Киевтеплоэнерго» в Facebook. Специалисты планируют ликвидировать аварию до 6 февраля. Не исключено, что трудиться придется всю ночь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 5 февраля на пересечении улиц Мельникова (Ильенко) и Дорогожицкой прорвало трубу Д-600, вследствие чего вытекло много воды. Аварийщики перекрыли улицу, чтобы устранить повреждение. Кроме того, из-за ремонта на водопроводе временно отключена холодная вода в нескольких районах Киева.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.

Киев
0

Ветер: 1 м/с  Ю
Давление: 756 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины