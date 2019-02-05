- 21:47 ФСБшники допросили двух пленных украинских моряков: что об этом известно
- 21:33 Украинские ученые помогли создать уникальный космический аппарат
- 21:14 В центре Харькова вспыхнул пожар на рынке: первые фото и видео с места ЧП
- 21:07 В Одессе ремонтники обнаружили место поломки, но воды в городе по-прежнему нет
- 20:58 Уйдет под воду вместе с дорогой: в России указали на серьезную проблему с Крымским мостом
- 20:33 Медведев оконфузился в лифте: в сети отреагировали злыми шутками
- 19:59 В жутком ДТП под Киевом погибли два студента
- 19:54 Корь атакует: в Кривом Роге умерла женщина, в Старобельске объявили карантин
- 19:50 «Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 19:29 Партнер Леси Никитюк в «Танцах з зірками» разделся до трусов
В жутком ДТП под Киевом погибли два студента
В городе Белая Церковь Киевской области автомобиль насмерть сбил двоих студентов. Вечером 4 февраля двое парней решили перейти оживленную трассу и попали под колеса KIA Sorento. От полученных травм оба юноши — 20-летний и 21-летний — скончались на месте.
ДТП еще раз подтвердило, что большей части аварий в Украине можно было бы избежать, если бы водители соблюдали скоростной режим, а пешеходы помнили элементарные правила дорожного движения. В данном конкретном случае студенты решили перейти трассу в неположенном месте и уже после наступления темноты.
Автомобиль помещен на спецплощадку, а 46-летний водитель кроссовера ждет решения экспертов по поводу причин аварии. Возбуждено уголовное производство о нарушении правил дорожного движения (ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, Служба автомобильных дорог в Киевской области просит водителей быть бдительными, поскольку туман в темное время суток опасно снижает видимость на дорогах. Необходимо помнить как о скоростном режиме, так и о безопасной дистанции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...
Ветер: 1 м/с Ю
Давление: 756 мм