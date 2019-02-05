Происшествия

В жутком ДТП под Киевом погибли два студента

В городе Белая Церковь Киевской области автомобиль насмерть сбил двоих студентов. Вечером 4 февраля двое парней решили перейти оживленную трассу и попали под колеса KIA Sorento. От полученных травм оба юноши — 20-летний и 21-летний — скончались на месте.

ДТП еще раз подтвердило, что большей части аварий в Украине можно было бы избежать, если бы водители соблюдали скоростной режим, а пешеходы помнили элементарные правила дорожного движения. В данном конкретном случае студенты решили перейти трассу в неположенном месте и уже после наступления темноты.

Автомобиль помещен на спецплощадку, а 46-летний водитель кроссовера ждет решения экспертов по поводу причин аварии. Возбуждено уголовное производство о нарушении правил дорожного движения (ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Служба автомобильных дорог в Киевской области просит водителей быть бдительными, поскольку туман в темное время суток опасно снижает видимость на дорогах. Необходимо помнить как о скоростном режиме, так и о безопасной дистанции.

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