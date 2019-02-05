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В Одессе ремонтники обнаружили место поломки, но воды в городе по-прежнему нет (фото)
В Одессе ремонтники обнаружили место поломки на водоводе, из-за которой более 600 тысяч жителей города остаются без воды. Как сообщили в местном филиале компании «Инфоксводоканал», к концу светового дня 5 февраля аварийными службами выявлено повреждение чугунной трубы диаметром 300 мм.
«Это не в том месте, где предполагалось изначально, — уточнили в компании. — Не подтвердилась информация о том, что причиной повреждения водовода стало продавливание асфальта большой рекламной конструкцией. Выявленный поврежденный водопровод визуально не является изношенным».
Как уточнил представитель водоканала, такой версии придерживались в связи с тем, что в определенной точке было много воды. Но сегодня специалистам стало понятно, что причина не в рекламном щите, который уже демонтирован.
«Тем не менее, раскопки однозначно нужно было начинать в этом месте (возле билборда. — Авт.). Но рекламная конструкция могла рухнуть, что могло повлечь гибель людей и повреждение проезжавшего рядом автотранспорта», — сказал представитель.
Он уточнил, что в настоящее время с целью максимально быстрого восстановления подачи воды жителям города принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода.
В компании надеются, что эти работы удастся завершить поздно вечером 5 февраля. В то же время акцентируется, что с учетом отключения значительной части города может потребоваться дополнительное время для заполнения системы. Поэтому вода у некоторых потребителей в отдаленных от насосных станций районах может появиться позже.
«После восстановления подачи воды наши аварийные бригады продолжат локальный ремонт участка водопровода, — добавили в „Инфоксводоканале“. — На период ремонтных работ без водоснабжения останутся несколько домов вблизи места аварии. О причинах повреждения сможем сообщить после завершения земляных и ремонтных работ».
Пока что одесситы вынуждены часами выстаивать в огромных очередях, чтобы набрать воду в бюветах.
Ранее в прорыве водопровода «обвинили» рекламную конструкцию.
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