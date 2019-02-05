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В центре Харькова вспыхнул пожар на рынке: первые фото и видео с места ЧП
В центре Харькова горит Сумской рынок. К торговому центру на улице Культуры, 8, подъехали три пожарные машины.
Здание ТЦ достаточно новое — масштабная реконструкция проводилась в 2015 году.
Очевидцы говорят, что пожарных вызвали из-за возгорания в одном из фаст-фудов, расположенных в торговом центре. О пострадавших пока не сообщается.
По информации АТН, владельцы пицерии на Сумском рынке позвонили спасателям из-за проблемы с тлением в коробе вытяжки кафе.
Напомним, в декабре спасателям пришлось тушить пожар в торговых павильонах во Львове. Там взорвался самовольно установленный газовый баллон, который планировалось использовать для приготовления пищи.
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