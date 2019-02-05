Украинские ученые помогли создать уникальный космический аппарат (фото)

Наука и технологии

На днях Национальный технический университет Украины «КПИ» имени Сикорского получил благодарственное письмо из Немецкого центра авиации и космонавтики за участие ученых украинского вуза в создании космического аппарата MASCOT (аббревиатура расшифровывается как мобильный астероидный поверхностный разведчик).

Этот модуль 3 октября 2018 года совершил посадку на астероид Рюгу диаметром 920 метров, проработал на нем 17 часов, передал на Землю большое количество информации, в том числе фото. Полет MASCOT к астероиду продолжался 3,5 года.

*Снимки астероида, сделанные камерой космического модуля MASCOT

— Группа ученых теплоэнергетического факультета КПИ под руководством кандидата технических наук Владимира Кравца принимала участие в создании системы терморегулирования этого космического аппарата, — сообщил «ФАКТАМ» начальник отдела медиакоммуникаций вуза Дмитрий Стефанович. — Они разработали и испытали уникальные приборы терморегуляции, а также изготовили тепловые трубы, отлично показавшие себя во время космического полета.

*Владимир Кравец

Космический аппарат MASCOT весом 9,6 килограмма был доставлен к астроиду японским межпланетным автоматическим кораблем «Хаябуса-2» (на фото в заголовке), который сейчас продолжает свою исследовательскую программу в космосе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Украине продолжается работа над проектом по строительству космодрома.

Фото с сайта www.dlr.de

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