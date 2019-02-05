Происшествия

В Оболонском районе столицы из-за случаев бешенства у домашних животных отказались на некоторое время от проведения продуктовых ярмарок. Государственная протиэпизоотическая комиссия при горгосадминистрации ввела карантинные ограничения и приостановила проведение уличной торговли.

В конце прошлого года у котенка обнаружили опасное заболевание, и сейчас снова в конце января бездомный кот покусал человека. Поэтому на части территории Оболонского района (в частности на улицах Богатырской, Полярной, Калнышевского и семьи Шелкоплясова) введен карантин по бешенству.

Владельцам домашних питомцев, проживающим на части территории района, рекомендовано срочно провести профилактические прививки животных против бешенства. Специалисты напоминают, что даже незначительная рана от зубов и когтей больного питомца может оказаться смертельной.

При укусе животного как можно быстрее нужно промыть рану большим количеством мыльной воды, края раны смазать 70- градусным спиртом или 5-процентным раствором йода, наложить асептическую сухую повязку и немедленно обратиться к врачу.

На тот случай, если кого-то покусало животное, в Оболонском районе можно обратиться за медицинской помощью по адресам:

- для взрослых — Киевская городская клиническая больница № 8 (улица Юрия Кондратюка, 8);

- для детей — Киевская городская детская больница № 1 (улица Богатырская, 30).

Ранее в центре Киева женщину укусила крыса, которую киевлянка забрала домой, а оказалось, что животное болело бешенством. В Шевченковском районе произошел похожий случай, только уже с кошкой, которую привезли в столичную квартиру из другой области. У животного обнаружились симптомы, характерные при бешенстве (диагноз подтвердился уже лабораторно после смерти киски).

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