Представлены умные часы, способные спасти жизнь человека (видео)

Наука и технологии

Команда сторонников здорового образа жизни (ЗОЖ) представила «умные часы», которые имеют датчики высокого качества, сообщающие данные о состоянии здоровья человека. Об этом пишет newsmir со ссылкой на DailyGadgetReviews.

Новую разработку под названием HealthWatch уже окрестили самым полезным изобретением за последнее время.

В течение всего времени нахождения на руке пользователя они считывают информацию о сердцебиении. Собранные данные поступают на обработку в систему искусственного интеллекта.

Как только система «почувствует» сбой в работе сердца или других органов, она оповестит об этом владельца. В случае отсутствия какой-либо реакции в течение определенного времени, часы информируют о происшествии в скорую помощь и родным.

В описании устройства указано, что оно может помочь улучшить образ жизни человека и отследить ежедневные показатели жизнедеятельности в режиме реального времени.

HealthWatch способны контролировать кровяное давление, основной обмен веществ, частоту сердечных сокращений и многие другие жизненно важные признаки.

Создатели часов утверждают, что прибор характеризуются долговечностью, точностью и мощным аккумулятором.

Напомним, что швейцарская компания Tag Heuer, производитель элитных хронометров, представила новинку, которая позиционируется как «самые дорогие в мире смарт-часы». Корпус модели Connected Full Diamond сделан из белого 18-каратного золота и украшен 589 бриллиантами общим весом 23,35 карата. Стоимость «умных часов» составляет 197 тысяч долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в городе Тампа (штат Флорида) «умные» часы Apple Watch спасли жизнь 18-летней девушке. Динна Ректенвальд находилась на церковной службе, когда часы, подаренные ей родителями на Рождество, забили тревогу. Встроенный в популярный гаджет пульсометр определил, что у девушки пульс составлял в тот момент 190 ударов в минуту. Apple Watch настоятельно рекомендовал немедленно показаться врачам. Благодаря этому жизнь девушки была спасена.

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