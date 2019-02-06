Вернулись плоды работы: сеть возмутили откровения пропагандиста Киселева в интервью Дудю

Политика

Дмитрию Киселеву бумерангом вернулись его пропагандистские сказки о Донбассе. Племянник главного кремлевского пропагандиста мог бы наслаждаться жизнью в Европе, а вместо этого сидит в немецкой тюрьме за терроризм и участие в боевых действиях на стороне террористов «ДНР».

О судьбе своего племянника Сергея Киселев рассказал в интервью Юрию Дудю. Ранее пропагандист хвастался, что его молодой родственник из Германии поехал воевать за «русский мир» на Донбассе. Немецкие власти отнеслись к этим откровениям очень серьезно. Сергею не удалось укрыться в монастыре в Болгарии — Германия потребовала выдать своего гражданина и осудила его за наемничество.

«Сейчас Сережа сидит в тюрьме в Германии», — рассказал Киселев. По его словам, племяннику не удалось укрыться среди монахов на Афоне. «Он ушел в монастырь, постригся в монахи на Афоне, поехал куда-то в Болгарию по монашеским делам. Болгары его арестовали и отправили в Германию. Сейчас он сидит в тюрьме по плохой очень статье — терроризм, оружие. За то, что воевал», — уточнил пропагандист.

Это просто праздник какой-то. Кремлевский пропагандист Киселев жалуется что его племянника, воевавшего за «ДНР», арестовали власти Германии и посадили в тюрьму по статье ТЕРРОРИЗМpic.twitter.com/COQwAaOp67 — Львовский метрополитен (@natohawks) 5 февраля 2019 г.

Посмотревшие интервью Киселева не могли не отметить, что в этот раз закон бумеранга сработал четко и быстро.

Напомним, за свою агитработу в интересах Кремля Киселев был вознагражден российским режимом. Пропагандист заполучил во владение солидную недвижимость в аннексированном Крыму — землю, виноградники и винзавод.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter