Происшествия

В Киеве у автобуса прямо на ходу оторвалось днище (фото, видео)

Ветхое состояние пассажирского транспорта в Киеве подтвердил последний случай в Деснянском районе. Возле станции метро «Лесная» на ходу развалился городской автобус. Удлиненный автобус с «гармошкой» следовал по улице Милютенко, переехал через «лежачего полицейского», после чего вследствие тряски у автобуса обвалилось днище. Задняя нижняя часть транспортного средства осталась лежать на асфальте.

Как сообщает Информатор, автобус № 33 поздно вечером 5 февраля ехал по улице Милютенко в сторону улицы Академика Курчатова. ЧП случилось в районе дома № 5 по улице Милютенко. Учитывая позднее время (около 23:00) и отсутствие пассажиров, обошлось без пострадавших.

Сломанную машину пришлось с помощью специального транспорта отправлять в депо на ремонт.

Напомним, ранее после всплеска ДТП с участием пассажирского транспорта было обещано изгнать с дорог старые автобусы и проверить всех перевозчиков. В киевском инциденте развалившийся автобус принаделжал КП «Киевпасстранс».

Фото kiev.informator.ua

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