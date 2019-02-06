Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объезжать

Происшествия

В Киеве сильные снегопады ночью и утром 6 февраля предсказуемо привели к заторам на дорогах. В пробках стоит центральная часть города: улица Грушевского, Европейская площадь, улица Прорезная и Гринченко.

Сильные заторы наблюдаются на важных транспортных артериях города: на всех мостах через Днепр, бульваре Шевченко, на площади Победы и проспекте Победы, Набережном шоссе, улице Олены Телиги, улице Богатырской, Сырецкой, ул. Голосеевской, ул. Ломоносова и Васильковской.

Также большие пробки зафиксированы на въезде в город со стороны Житомирской трассы (стоят Житомирское шоссе и проспект Победы), возле метро Бориспольская при въезде с Бориспольского шоссе, на улице Вышгородской.

Напомним, ранее водителей предупредили о потенциально опасных местах в городе, а также об особенностях передвижения по городу в условиях снегопада.

Фото Алина Цюман/Facebook

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