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Кубок Федерации. Украина — Швеция — 1:1: онлайн-видеотрансляция матчей
В среду, 6 февраля, в польском городе Зелена-Гура стартовали матчи Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны. Соперницами сборной Украины станут теннисистки из Швеции, Болгарии и Эстонии.
В первый соревновательный день наши соотечественницы играют со шведками. Сначала на корт вышли Даяна Ястремская (34-я позиция в мировом рейтинге) и Йоханна Ларссон (71-я). 18-летняя украинка, которая на прошлой неделе выиграла турнир в Хуахине (Таиланд), обыграла свою соперницу в двух сетах — 6:4, 6:2. Эта победа стала для юной киевлянки первой в составе национальной команды.
К сожалению, поддержать победный старт своей соотечественницы не удалось Лесе Цуренко (24-я), которая в двух сетах уступила Ребекке Петерсон (54-я) — 0:6, 2:6. Таким образом, решающей в этом противостоянии станет парная встреча. Изначально украинки Надежда Киченок и Марта Костюк (на фото) должны были сыграть против Мирьям Бйорклунд и Корнелии Эмили Листер, но официальный сайт турнира сообщает, что шведки произвели замену, и против наших соотечественниц выйдут Йоханна Ларссон и Ребекка Петерсон.
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Согласно регламенту соревнований, для начала команды проведут стандартный групповой этап. Победитель группы выходит в финал (в другой группе выступают Россия, Польша и Дания), по результатам которого и определится один участник плей-офф второй мировой группы. Две худшие команды группового этапа сыграют за право остаться в первой группе, проигравшая — понизится в классе.
Групповой этап состоит из одного матчевого противостояния против каждой команды. Формат — две одиночные встречи, одна парная. Игры идут до выигрыша двух сетов кем-то из участников. В конце третьей партии, в случае надобности, играется обычный тай-брейк. Формат финального матча аналогичный.
Порядок встреч четко обозначен: второй номер (согласно актуальному рейтингу WTA) против второго номера, первый — против первого, парный матч. Второй одиночный матч начинается сразу после первого, перед парной встречей предусмотрен получасовой перерыв.
Парный поединок играется даже в случае победы одной из команд в двух одиночных матчах. Это важно для определения победителя группы в случае равенства главных показателях. Парный матч может быть отменен, если его результат уже никак не повлияет на определение победителя в группе.
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Фото btu.org.ua
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