Дело пьяных российских футболистов Мамаева и Кокорина: суд вынес новое решение (фото)

Спорт

В среду, 6 февраля, Тверской суд Москвы вынес очередной вердикт по делу бывших футболистов сборной России Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара» (а также Кокорина-младшего Кирилла и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого). Всем обвиняемым продлили пребывание под стражей еще на два месяца — до 8 апреля.

«На все воля божья», — сказал Павел Мамаев о решении суда.

*6 февраля. Павел Мамаев в зале суда

*Александр Кокорин в ожидании вердикта судей читал книгу

Напомню, что 8 октября прошлого года знаменитые футболисты, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. В отношении Кокорина и Мамаева были возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои» (им грозит до семи лет лишения свободы).

Через несколько дней после инцидента обвиняемые были помещены в СИЗО «Бутырка» до 8 декабря, после чего суд продлил их пребывание под стражей еще на два месяца — до 8 февраля.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что босса «Зенита» разыграли из-за скандала вокруг пьяной выходки Мамаева и Кокорина.

Фото РИА «Новости», sport24.ru, championat.com



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