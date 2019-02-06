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На трассе под Винницей столкнулись три авто: есть погибшие (фото)
В Винницкой области столкнулись три легковых автомобиля. Из-за нарушения правил дорожного движения погибли двое человек и еще трое отправлены в больницу с тяжелыми травмами.
Авария случилась вечером 5 февраля возле города Ладыжин. 60-летний водитель автомобиля «Ford», житель соседнего Тростянецкого района, зацепил на трассе «Chery», а затем вылетел на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с «Renault».
Водитель «Ford» от сильного удара погиб на месте, 65-летний пассажир авто госпитализирован. Из разбитого «Renault» извлекли троих человек — жителей Львовской области. Пострадали 29-летний водитель и 21-летняя пассажирка. Мужчина-пассажир 48 лет позднее скончался в больнице.
Водитель автомобиля «Chery» не пострадал. Причины аварии выясняются.
Напомним, начало февраля-2019 в Украине отметилось рядом крупных ДТП. В некоторых случаях к аварии привели туман и слабая видимость, но чаще причиной становилось пренебрежение правилами дорожного движения.
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