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Происшествия

На трассе под Винницей столкнулись три авто: есть погибшие (фото)

13:14 6 февраля 2019   189
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Инф. «ФАКТОВ»

В Винницкой области столкнулись три легковых автомобиля. Из-за нарушения правил дорожного движения погибли двое человек и еще трое отправлены в больницу с тяжелыми травмами.

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Авария случилась вечером 5 февраля возле города Ладыжин. 60-летний водитель автомобиля «Ford», житель соседнего Тростянецкого района, зацепил на трассе «Chery», а затем вылетел на «встречку» и лоб в лоб столкнулся с «Renault».

Водитель «Ford» от сильного удара погиб на месте, 65-летний пассажир авто госпитализирован. Из разбитого «Renault» извлекли троих человек — жителей Львовской области. Пострадали 29-летний водитель и 21-летняя пассажирка. Мужчина-пассажир 48 лет позднее скончался в больнице.

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Водитель автомобиля «Chery» не пострадал. Причины аварии выясняются.

Напомним, начало февраля-2019 в Украине отметилось рядом крупных ДТП. В некоторых случаях к аварии привели туман и слабая видимость, но чаще причиной становилось пренебрежение правилами дорожного движения.

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