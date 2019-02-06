Легендарный боксер занялся выращиванием марихуаны (фото)

Спорт

Бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе американец Майк Тайсон (50 побед в профессиональной карьере, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) занялся необычным бизнесом.

Боксер, проживающий в Финиксе (штат Аризона), начал выращивать марихуану в Калифорнии, где разрешено ее использование как в лечебных, так и рекреационных целях, приобретя 16 гектаров земли под строительство будущего ранчо. «Думаю открыть ранчо к 2022 году. Там очень красиво — большая территория, на берегу озера. Я и сам люблю покурить марихуаны, особенно после неудачного дня. Травка меня расслабляет, делает активным и позитивным. Я себе нравлюсь, когда курю, — без нее я другой человек.

Мне проще с наркотиками. Я закидывался грибами — обожаю их. Большинство наркотиков подпитывает твое эго — особенно, кокаин. Правда, я бы никогда не позволил попробовать его своим детям. А однажды я попробовал кислоту. И чего я только не видел: пирамиды ацтеков, странные животные — и картинки постоянно сменялись. А потом ты растворяешься и взлетаешь, словно ракета. Это неописуемо! Ты никому не сможешь объяснить, каково это. К слову, последний раз пробовал ее два месяца назад", — передает слова 52-летнего Тайсона издание sports.ru.

* Майк Тайсон во всей красе

Уже успел оценить «товар» легенды бокса боец UFC Конор Макгрегор. «Марихуана, которую ты выращиваешь на своем ранчо „KO Kush“, правда хороша. Было большой честью попробовать ее», — написал ирландец на своей странице в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что белорусский футболист получил девять лет тюрьмы за наркотики.

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