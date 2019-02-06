Спорт

ЧП над Ла-Маншем: семья Салы понимает, что он мертв (фото)

Дэвид Мирнс, руководящий операцией по поиску самолета, который пропал 21 января над Ла-Маншем, признался, что уже никто не питает иллюзий относительно того, что футболист «Кардиффа» Эмилиано Сала и пилот Дэвид Айбботсон могли выжить.

«Семьи понимают, что оба уже мертвы. Они просто хотят найти их тела. Это самое главное. Что касается самолета, то его обломки нужны только для того, чтобы выяснить причину трагедии», — цитирует Дэвида Мирнса Goal.com.

*Отец Эмилиано Салы Горасио

Напомню, что спасательная операция длительное время не давала результатов, только в минувшее воскресенье удалось найти обломки воздушного судна, а в них был обнаружен труп мужчины.

Специалисты пытаются идентифицировать тело, но предупредили, что операция будет медленной из-за сильных приливов. В таких условиях работать под водой дистанционно можно только в течение ограниченного периода времени каждый день.

28-летний Сала летел из Франции в Великобританию, чтобы присоединиться к «Кардиффу», который купил его за несколько дней до авиакатастрофы за рекордные в истории клуба 19 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что преданная собака Эмилиано Салы все еще ждет возвращения футболиста домой.

Фото ASSOCIATED PRESS

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