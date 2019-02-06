- 15:55 В Хмельницкой области в кустах нашли мешки с "советскими" гранатами: подробности и фото
- 15:51 В России иностранца отправят в тюрьму на 6 лет из-за того, что он был Свидетелем Иеговы
- 15:38 «Динамо» – «Нью-Ингленд Революшн»: онлайн-видеотрансляция матча в Испании
- 15:34 Мясо с пола: в сети показали шокирующие условия приготовления шаурмы в Днепре
- 15:30 Ворвался в школу средь бела дня: в Хмельницком учитель защитил детей от вооруженного грабителя
- 15:27 В России неадекватная учительница угрожала "пустить школьников на колбасу"
- 15:17 Жители сел под Киевом устроили "матерную войну"
- 15:16 В Йемене родился "двухголовый младенец" — редчайшая форма сиамских близнецов
- 15:16 Кубок Федерации. Украина — Швеция — 1:1: онлайн-видеотрансляция матчей
- 15:06 Украина разорвала еще одно важное соглашение с Россией
В украинском правительстве произошли кадровые перестановки
В среду, 6 февраля, на заседании Кабинета министров были рассмотрены кадровые вопросы в министерстве аграрной политики и продовольствия. Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.
С должности министра был уволен Максим Мартынюк. Исполнять обязанности главы ведомства назначили Ольгу Трофимцеву.
«Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву», — цитирует слова Розенко «Интерфакс-Украина».
Ольга Трофимцева работала заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.
Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовый: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В то же время она может исполнять полномочия, которые ей делегированы как первому заместителю министра.
А в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!
Ветер: 2 м/с С
Давление: 752 мм