В украинском правительстве произошли кадровые перестановки

Политика

В среду, 6 февраля, на заседании Кабинета министров были рассмотрены кадровые вопросы в министерстве аграрной политики и продовольствия. Об этом рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

С должности министра был уволен Максим Мартынюк. Исполнять обязанности главы ведомства назначили Ольгу Трофимцеву.

«Мартынюка уволили из МинАПК согласно поданному заявлению. Назначили и.о. министра Трофимцеву», — цитирует слова Розенко «Интерфакс-Украина».

Ольга Трофимцева работала заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции.

Мартынюк возглавлял министерство после того, как его покинул Тарас Кутовый: с 22 ноября 2018 года как первый заместитель министра аграрной политики исполнял обязанности министра.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Окружной административный суд Киева запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. В то же время она может исполнять полномочия, которые ей делегированы как первому заместителю министра.

А в декабре прошлого года Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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